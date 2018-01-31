"المصرية تكافل" تتفاوض مع "إسكدنيا" لتطوير نظامها التكنولوجى

news image بورصة وشركات

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالباري اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

news image رياضة

تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصري علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس. وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

تأميـــن

"المصرية تكافل" تتفاوض مع "إسكدنيا" لتطوير نظامها التكنولوجى

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الشاذلى جمعة :

تتفاوض شركة "المصرية للتأمين التكافلى" ممتلكات مع شركة "إسكدنيا للبرمجيات" الأردنية – المتخصصة فى نشاط تكنولوجيا المعلومات -  لتطوير النظام التكنولوجى IT الخاص بها .

قال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للاستثمارات و الشئون المالية و الإدارية أنه يجرى حاليا تفعيل كامل المزايا التى يوفرها النظام التكنولوجى الحالى بالشركة و الذى حصلت عليه من شركة "إسكدنيا" فى بداية عمل الشركة عام 2009 و خاصة فيما يتعلق بالتحصيل و ربطه بالإدارة المالية للشركة بهدف زيادة كفاءة التحصيل و تحديد فترة تحصيل لكل نوع تأمين على حدى  .

و أضاف بيومى أن الهدف من التطوير التكنولوجى هو سرعة إجراء العمليات المالةي و منها التمكن من إعداد المركز المالى خلال 15 يوم فقط بدلا من 45 يوم حاليا لافتا إلى أن تلك الخطوة تمهيدية لإعداد الشركة للقيد بسوق الأوراق المالية و الذى يحتاج إلى نظام تكنولجى متطور يوفر سرعة تقديم الماكز المالية لسوق المالية للتوافق مع قواعد الإفصاح و الشفافية و تجنب توقيع غرامات تأخير .

و كشف أن ‘ام 2018 سوف يشهد الانتهاء من ميكنة جميع عمليات اصدار الوثائق و تسوية التعويضات بالشركة بجانب عمليات تحصيل الأقساط مشيرا إلى أنه خلال العام المالى الجارى بنهاية يونيو من تحديد كافة احتياجاتها و الخدمات و المزايا الجديدة التتى تريد إضافتها إلى نظامها التكنولوجى IT لكى تقوم شركة "سكادنيا الأردنية" بإضافتها و الاتفاق على المقابل المادى الخاص بها .

و توفر شركة إسكدنيا التى تأسست عام 2000 بالاردن ، البرمجيات و نظم التشغيل الخاصة بشركات التأمين و الرعاية الصحية و المؤسسات التعليمية و الاتصالات  و غيرها و لديها عملاء فى كل من آسيا و أفريقيا و أوربا .


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