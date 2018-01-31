"المصرية تكافل" تتفاوض مع "إسكدنيا" لتطوير نظامها التكنولوجى

الشاذلى جمعة :



تتفاوض شركة "المصرية للتأمين التكافلى" ممتلكات مع شركة "إسكدنيا للبرمجيات" الأردنية – المتخصصة فى نشاط تكنولوجيا المعلومات - لتطوير النظام التكنولوجى IT الخاص بها .



قال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للاستثمارات و الشئون المالية و الإدارية أنه يجرى حاليا تفعيل كامل المزايا التى يوفرها النظام التكنولوجى الحالى بالشركة و الذى حصلت عليه من شركة "إسكدنيا" فى بداية عمل الشركة عام 2009 و خاصة فيما يتعلق بالتحصيل و ربطه بالإدارة المالية للشركة بهدف زيادة كفاءة التحصيل و تحديد فترة تحصيل لكل نوع تأمين على حدى .



و أضاف بيومى أن الهدف من التطوير التكنولوجى هو سرعة إجراء العمليات المالةي و منها التمكن من إعداد المركز المالى خلال 15 يوم فقط بدلا من 45 يوم حاليا لافتا إلى أن تلك الخطوة تمهيدية لإعداد الشركة للقيد بسوق الأوراق المالية و الذى يحتاج إلى نظام تكنولجى متطور يوفر سرعة تقديم الماكز المالية لسوق المالية للتوافق مع قواعد الإفصاح و الشفافية و تجنب توقيع غرامات تأخير .



و كشف أن ‘ام 2018 سوف يشهد الانتهاء من ميكنة جميع عمليات اصدار الوثائق و تسوية التعويضات بالشركة بجانب عمليات تحصيل الأقساط مشيرا إلى أنه خلال العام المالى الجارى بنهاية يونيو من تحديد كافة احتياجاتها و الخدمات و المزايا الجديدة التتى تريد إضافتها إلى نظامها التكنولوجى IT لكى تقوم شركة "سكادنيا الأردنية" بإضافتها و الاتفاق على المقابل المادى الخاص بها .



و توفر شركة إسكدنيا التى تأسست عام 2000 بالاردن ، البرمجيات و نظم التشغيل الخاصة بشركات التأمين و الرعاية الصحية و المؤسسات التعليمية و الاتصالات و غيرها و لديها عملاء فى كل من آسيا و أفريقيا و أوربا .





