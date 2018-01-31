مليار جنيه أرباح مصر للطيران في 6 أشهر

دعاء محمود:



حققت الشركة القابضة لمصر للطيران أرباحا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017/ 2018 بلغت مليار جنيه، مقارنة بخسائر سجلت 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.



قال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن توقف رحلات العمرة العام الماضى، فضلا عن تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، كان السبب الأبرز فى الخسائر التى تكبدتها الشركة فى النصف الأول من العام الماضى.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس فى مقر الشركة، للتوقيع على اتفاقية بين مصر للطيران وشركة برايم جروب، لتسيير رحلات الشارتر إلى روسيا لنقل المشجعين لحضور مباريات كأس العالم.



لفت مسلم، إلى أن سلطات الطيران المدنى الروسية وافقت على جداول رحلات الشركة الأساسية لموسكو، بعدد 3 رحلات، خلال أيام السبت، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع.



أشار مسلم إلى أن موعد إطلاق أول رحلة من شركة مصر للطيران لموسكو مرتبط بإنهاء بعض الإجراءات، ووضع الرحلات على السيستم لبيعها.



ووقع وزيرا الطيران المصرى شريف فتحى، والنقل الروسى سوكولوف، خلال الشهر الماضى، بروتوكول عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو، بداية من فبراير المقبل.



قال مسلم؛ إن الخطوة المهمة الخاصة بقرار استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، كان يجب أن يعقبها إطلاق حدث مناسب يحمل للترويج لاسم مصر من خلال مشاركتها فى مونديال روسيا 2018، مؤكداً أن شركته حريصة على تسخير إمكاناتها لدعم المشجعين المصريين المسافرين إلى كأس العالم.



وقال تامر وجيه، رئيس مجلس شركة برايم جروب، إن شركته تستهدف بيع 20 ألف تذكرة للمصريين، الراغبين فى حضور مونديال كأس العالم فى روسيا، لافتا إلى أن الشركة باعت 5 آلاف تذكرة حتى الآن.



أضاف أن أسعار البرامج بين 29 إلى 150 ألف جنيه شاملة الإقامة، والطيران، والانتقالات الداخلية، والوجبات، عدا تذكرة حضور المباريات.



أكد أن شركته عقدت اتفاقية مع البنك الأهلى المصرى، لإطلاق خدمة تقسيط رحلات مونديال كأس العالم على مدار 5 أعوام، مؤكدًا أن هناك حملة تسويقية، تنطلق الأحد المقبل، ترويجًا لهذه الخدمة.