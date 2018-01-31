مليار جنيه أرباح مصر للطيران في 6 أشهر

news image بورصة وشركات

المصرى للصادرات: 97.8% نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأس المال

رجب عزالدين أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%. وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى على 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
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5104.00 الجنيه الذهب
news image بورصة وشركات

فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم جهينة

منى عبدالباري قام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا. وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image طاقة

هندسة عين شمس تنظم غدًا نموذج محاكاة ماراثون شل البيئى بآسيا

نسمة بيومى تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة،

news image سيـــاســة

وزير إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري ضد إيران

عادل عبد الجواد انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله. وقال "بينت" إن عل

نقل وملاحة

مليار جنيه أرباح مصر للطيران في 6 أشهر

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دعاء محمود:

حققت الشركة القابضة لمصر للطيران أرباحا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017/ 2018 بلغت مليار جنيه، مقارنة بخسائر سجلت 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

قال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن توقف رحلات العمرة العام الماضى، فضلا عن تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، كان السبب الأبرز فى الخسائر التى تكبدتها الشركة فى النصف الأول من العام الماضى.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس فى مقر الشركة، للتوقيع على اتفاقية بين مصر للطيران وشركة برايم جروب، لتسيير رحلات الشارتر إلى روسيا لنقل المشجعين لحضور مباريات كأس العالم.

لفت مسلم، إلى أن سلطات الطيران المدنى الروسية وافقت على جداول رحلات الشركة الأساسية لموسكو، بعدد 3 رحلات، خلال أيام السبت، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع.

أشار مسلم إلى أن موعد إطلاق أول رحلة من شركة مصر للطيران لموسكو مرتبط بإنهاء بعض الإجراءات، ووضع الرحلات على السيستم لبيعها.

ووقع وزيرا الطيران المصرى شريف فتحى، والنقل الروسى سوكولوف، خلال الشهر الماضى، بروتوكول عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو، بداية من فبراير المقبل.

قال مسلم؛ إن الخطوة المهمة الخاصة بقرار استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، كان يجب أن يعقبها إطلاق حدث مناسب يحمل للترويج لاسم مصر من خلال مشاركتها فى مونديال روسيا 2018، مؤكداً أن شركته حريصة على تسخير إمكاناتها لدعم المشجعين المصريين المسافرين إلى كأس العالم.

وقال تامر وجيه، رئيس مجلس شركة برايم جروب، إن شركته تستهدف بيع 20 ألف تذكرة للمصريين، الراغبين فى حضور مونديال كأس العالم فى روسيا، لافتا إلى أن الشركة باعت 5 آلاف تذكرة حتى الآن.

أضاف أن أسعار البرامج بين 29 إلى 150 ألف جنيه شاملة الإقامة، والطيران، والانتقالات الداخلية، والوجبات، عدا تذكرة حضور المباريات.

أكد أن شركته عقدت اتفاقية مع البنك الأهلى المصرى، لإطلاق خدمة تقسيط رحلات مونديال كأس العالم على مدار 5 أعوام، مؤكدًا أن هناك حملة تسويقية، تنطلق الأحد المقبل، ترويجًا لهذه الخدمة.
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