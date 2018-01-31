تفاصيل الموازنة التصديرية للإسكندرية لتداول الحاويات

السيد فؤاد:



توقعت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، تحقيق إيرادات قدرها 3 مليارات جنيه، بموازنتها التقديرية للعام المالى المقبل 2018/2019، مقابل 2.25 مليار جنيه، متوقعة، خلال العام المالى الجارى.



أكد اللواء ممدوح دراز، رئيس الشركة أنه من المقرر أن تقوم الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة تصل إلى 88.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، بتمويل ذاتى.



ولفت إلى أن تلك الاستثمارات تتركز فى توريد 4 أوناش تحميل حاويات مملؤة، بقيمة 42 مليون جنيه، و3 أوناش تحميل حاويات فارغة، بقيمة 19 مليون جنيه، وتوسعات فى الطاقة الكهربائية، وتطوير مخزن قطع الغيار، وبعض التطورات فى تكنولوجيا المعلومات بالشركة.



وأضاف أن الإسكندرية لتداول الحاويات، قامت بضخ استثمارات كبيرة، قدرت خلال السنوات الثلاث الماضية فقط بقيمة 257 مليون جنيه، يتم زيادتها 88 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل.



وحددت الشركة سعر صرف لها بموازنة العام المقبل، بسعر 17.5 جنيه، مقابل الدولار.



ولفت رئيس الشركة إلى أنه من المستهدف أن تحقق الشركة خلال العام المالى المقبل، حجم تداول يصل إلى 850 ألف حاوية، مقابل 779 ألف حاوية خلال العام المالى الجارى، نتيجة اقتطاع جزء من محطتها فى ميناء الدخيلة "رصيف 96 "، الذى يتم تدعيمه حاليا من قبل شركة القناة للموانئ، ليصل عمقه إلى 16 مترا، بدلا من 14 فقط. وأشار إلى وجود بعض عناصر القوة، وعدة مخاطر لتنفيذ الموازنة الموضوعة بالفعل، موضحا أن عناصر القوة تتمثل فى الموقع المتميز لمينائى الإسكندرية والدخيلة، ووجود إمكانيات مناسبة لاستقبال سفن الحاويات الأم والروافد، خاصة بمحطة الدخيلة.



ولفت إلى أن عدد من المعدات الجديدة ذات المواصفات التكنولوجية الحديثة، سيدخل الخدمة، كما أن الفترة المذكورة ستشهد عمل كوادر فنية مدربة على التعامل مع جميع العملاء.



وأكد «دراز» أن المخاطر تتركز فى تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة، وهو ما يؤثر سلبا على انخفاض معدلات التداول، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، ما أدى إلى الحد من الاستيراد، علاوة على الامكانيات المحدودة لمحطة ميناء الإسكندرية، سواء من حيث أطوال الأرصفة، أوعمق مدخل الميناء المحدود، ومساحة الساحات، وعدم توفر ساحات للكشف الجمركى، خاصة أن ميناء الإسكندرية تؤجر ما لديها بنظام المزايدة، بما يرفع سعر الايجارات.



ولفت إلى أن هناك فرصا متاحة أمام الشركة، أهمها استمرار الترخيص لمحطتى مينائى الإسكندرية والدخيلة، بنظام المناطق الحرة، للتمتع بنظام وقانون حوافز الاستثمار، علاوة على الزيادة المتوقعة فى الطاقة الاستيعابية لمحطة الدخيلة، نتيجة الانخفاض المتوقع فى متوسط بقاء الحاويات، نتيجة تطوير الميكنة الإلكترونية للإجراءات الجمركية.



واكد أنه لا يزال هناك تهديدات تواجه الشركة، منها وجود منافس بمينائى الإسكندرية والدخيلة، وهى الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، والانخفاض الحاد المتوقع فى بقاء الحاوية، نتيجة ميكنة الإجراءات، ما يؤثر على الإيرادات، خاصة فى نشاط التخزين.



كما أن حصول التوكيلات الملاحية على ملاحق خارج الميناء، واستخدامها كمخازن وايداعات خارجية، يؤدى إلى تخزين الحاويات الواردة خارج الشركة، علاوة على طول فترة تدبير الاحتياجات من قطع الغيار التخصصية، لبعد أماكن إنتاج المعدات عن موقع الشركة.



ولفت إلى أن الشركة تركز فى نشاطها على الحاوات الصادرة والواردة " تجارة خارجية"، بينما تمثل حاويات الترانزيت نسبة بسيطة من إجمالى حجم أعمالها، وقد تصل إلى 7 ألاف حاوية فقط العام الجارى، بعد أن كانت 53 ألف حاوية فى 2012/2011، إلا أن خطة التطوير، وتدعيم بعض الأرصفة، واقتناء معدات جديدة، سيكون له أثر كبير فى زيادة حجم أعمال النشاط.



يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، وتعمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة منذ عام 1984، وتتداول قرابة مليون حاوية سنوياً، من إجمالى السفن المتداولة بمصر، التى تبلغ 5 ملايين حاوية، ويشارك بهيكل ملكيتها القابضة للنقل البحرى والبرى 55.7 %، وهيئة ميناء الإسكندرية 39.9 %، والقطاع الخاص 4.2 % بالبورصة المصرية، ويصل رأسمالها إلى 739 مليون جنيه، وتتعامل مع قرابة 24 خطًا ملاحيًا.