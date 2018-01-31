بدء تنفيذ قطار السلام ـ العاصمة الجديدة الكهربي منتصف 2018

سداد 55 مليون دولار الدفعة الأولى من صفقة شراء 100 جرار





«المترو» عاجز عن تدبير 480 مليون جنيه لجلب قطع غيار





مفاوضات مع بنك الإعمار الأوروبى لتمويل شراء 6 قطارات للخط الثانى للمترو





إسناد إدارة الخط الثالث للقطاع الخاص قبل نهاية العام



مدحت إسماعيل:

توقع الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، بدء الأعمال الإنشائية فى مشروع القطار الكهربائى منتصف عام 2018، مشيراً إلى أن تأخير أعمال التنفيذ يرجع إلى إجراءات الحصول على القرض الصينى، التي لم تنتهِ بشكل كامل.

وأوضح لـ"المال"، أن الوزارة كانت تستهدف بدء الأعمال الإنشائية فى المشروع مطلع فبراير المقبل، الإ إنها عجزت عن توفير 500 مليون دولار، الدفعة الأولى من تكلفة المشروع، ومن ثم تم إجراء مفاوضات أخرى مع الجانب الصينى على زيادة القرض من 700.39 مليون دولار إلى 1.2 مليار.

يبدأ القطار المكهرب من مدينة السلام، مارا بالعبور والشروق وبدر والروبيكى، وتتفرع من الأخيرة وصلتان، إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد "شعت" أن المشروع سيتم تنفيذه عبر القرض الصينى، كما أن وزارة الإسكان ملزمة بسداد 500 مليون دولار، من إجمالى قيمة القرض، وستتولى "النقل" سداد الباقى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد التقى ممثلى تحالف الشركات الصينية التى ستُنفذ مشروع القطار الكهربائى، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قبل نهاية العام الماضى، وطالب بضغط البرنامج الزمنى المقترح لتنفيذ المشروع، بحيث يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عامين، بالإضافة إلى التوصل لأفضل الشروط التعاقدية، بما يشمل توفير الصيانة الدورية للقطارات، والتدريب اللازم للعاملين بالمشروع، لضمان الحفاظ على المستوى الراقى للخدمة التى سيقدمها.

وأوضح "شعت"، أن عدد من الشركات المحلية ستشارك فى المشروع، من بينها شركات الإنشاءات والمقاولات التابعة للوزارة، وأنه جارى الاتفاق على نسب تنفيذ الأعمال، خاصة الجزء المحلى مع شركة "أفيك – كريك" الصينية، المنفذ الرئيسى للقطار.

وأشار إلى أن مقترح الوزارة برفع تذاكر السكة الحديد بنسب متفاوته بين 15 ـ%50، فى فئات القطارات المكيفة، ونسبة %150 فى الضواحى، لم تتم الموافقة عليه بشكل نهائى، وجارى تقييمه من بعض الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف أن المقترح يشمل أيضاً تطبيق زيادة تتراوح بين 20 %25 على الاشتراكات، مع التزام هيئة السكة بتقديم الدعم الكامل لجميع أنواع الاشتراكات، مشيراً إلى أن هناك فجوة كبيرة بين قيمة التذكرة الحالية، وبين تكلفة التشغيل.

يبلغ عدد اشتراكات السكة الحديد نحو 500 ألف مشترك، وتصل نسب التخفيض على الاشتراكات بواقع %98 للطلبة، و%89 لاشتراكات القطاع العام، و%78 للقطاع الخاص، وتبلغ نسبة التخفيض على اشتراكات الكيلو متر %56.

وأوضح "شعت" أن الزيادة الحالية هى بمثابة قبلة حياه للمرفق، وكسر حالة الجمود فى التسعير، والذى ظل ثابتاً لأكثر من 20 عاماً، ما أدى فى نهاية الأمر إلى سوء الخدمة، لافتا إلى أن الوزارة وضعت برنامجا طموحا يستهدف رفع كفاءة وتطوير المرفق، لتقديم خدمة أفضل، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للركاب، مشيراً إلى أن وضعه الحالى سئ، وغير مرضى على الإطلاق.

ووضعت وزارة النقل مؤخراً مخططا لتطوير مرفق السكة الحديد، والمقدر إن تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 52 مليار جنيه، ويستهدف مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، وشراء جرارات وعربات ركاب، وبضائع لتعزير الأسطول الحالى، وتجديد خطوط السكة الحديد، وتطوير مزلقانات وكهربة إشارات.

وأكد شعت أن هيئة السكك الحديدية، عاجزة فى الوقت الحالى عن تدبير 1.2 مليار جنيه، لشراء قطع الغيار اللازمة للوحدات المتحركة بمختلف أنواعها، قائلاً: "الزيادة توفر مليار جنيه بعد سنة من تطبيقها، والهيئة ترغب فى توفير 1.2 مليار جنيه بشكل عاجل، لضمان استمرار عمل المرفق.. الوضع صعب بكل المقايس".

ولفت مساعد وزير النقل، إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية 7 عروض من تحالفات عالمية كبرى، لتوريد وتمويل 1300 عربة، بتكلفة مالية تصل 20 مليار جنيه، مشيراً الى أنها تتنوع بين 3 عروض من الجانب الصينى، وعرض إيطالى، وأخر رومانى، وتحالف روسى مجرى، بالإضافة إلى عرض نمساوى، مشيراً إلى أن وزارة النقل تتنظر من الجهات الحكومية الأخرى، ترشيح أسماء الشخصيات التى ستنضم إلى لجنة تقييم العروض الفنية والمالية.

وذكر أن الصفقة تشمل 1000 عربة، سيتم تشغليها على خطوط الضواحى بدلاً من القطارات المميزة، على أن تحل القطارات المميزة ذات اللون الأزرق مكان العربات المطورة ذات اللون الأصفر، العاملة على خطوط الضواحى، كونها غير جيدة للركاب.

وأكد أن العربات سيكون بها 200 عربة مكيفة، وذلك لأول مرة على خطوط المسافات القصيرة، وأن الوزارة وفرت نهاية ديسمبر الماضى، 55 مليون دولار لتفعيل الاتفاقية الموقعة مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، إلى جانب إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 عاماً، لافتاً إلى أن الشركة ستوفر %85 من قيمة الصفقة، من خلال بنك كندى.

وأشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل شراء 100 جرار أخريين، لافتاً إلى أن البنك طرح خلال الفترة الماضية، مناقصة عالمية لاختيار استشارى يتولى إدارة الصفقة.

ولفت إلى أنه عقب اختيار المكتب الاستشارى سيتم تكليفه بإعداد كراسة شروط تصنيع الجرارات، وطرحها على الشركات العالمية، مضيفاً أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، نظراً لأنها إجراءات دقيقة وتمر بعدة مراحل وموافقات.

ووقعت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد، العام الماضى، اتفاقيتين، الأولي قيمتها 575 مليون دولار، مع شركة جنرال إليكتريك لتمويل وتوريد 100 قاطرة جديدة، متعددة الاستخدام، وتقديم دعم فنى وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطارا على مدى 15.

والاتفاقية الثانية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل شراء 100 جرار جديد، بمبلغ 290 مليون يورو.

كشف "شعت" أن وفداً من قيادات وزارة النقل، وهيئة السكة الحديد، سيسافر إلى فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، لوضع البنود التفصيلية لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، على هامش زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا العام الماضى، والمتعلقة بتطوير مرفق السكة الحديد، موضحاً أن الاتفاق فى شكله الحالى ينص على تدريب العاملين فقط.

وأكد أنه تم الانتهاء من تركيب 520 ماكينة تذاكر جديدة، فى خطى مترو الأنفاق الأول" حلوان المرج"، والثانى "المنيب شبرا الخيمة"، لافتاً إلى أن سيتم الانتهاء من تركيب الجزء المتبقى مطلع أبريل المقبل.

ولفت إلى أنه بتركيب الماكينات الجديدة يكون فى استطاعة الوزارة تطبيق نظام ربط سعر التذاكر بعدد المحطات، وذلك فيما يتعلق بالجانب الفنى، لافتاً إلى أن هناك جانب سياسى أخر، وهو تحديد موعد التطبيق بشكل نهائى ، وذلك لم يحدد بعد.

وأوضح أن المترو يعانى فى الوقت الحالى من نقص شديد فى قطع الغيار، مؤكداً أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عاجزة عن تدبير 480 مليون جنيه، لتنفيذ عقود موقعة مع شركات لتوريد قطع الغيار منذ يوليو الماضى.

وأشار إلي أن متوسط تكلفة تشغيل الـ9 محطات الأولى وفقاً لدراسة أعدتها الوزارة يجب أن تصل فيها قيمة التذكرة 2.75 قرشا، ومتوسط قيمة تذكرة استغلال الخط الأول من بدايته حتى النهاية بعدد 35 محطة يجب أن تكون قيمتها 12 جنيها، وتابع "نستطيع القول أن الشركة تتحمل 10 جنيهات خسائر فى كل تذكرة فى الوقت الحالي".

ولفت إلى أن وزارة المالية خصصت 18 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لهيئة مترو الأنفاق، من إجمالى 40 مليار جنيه مخصصات مالية طلبت الهيئة توفيرها لإنهاء المشروعات فى وقتها.

يشار إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، واجهت مطلع العام الماضى، وقبل رفع التذكرة بنسبة %100، أزمة عدم توافر قطع الغيار، وتوقف 10 شركات عن التوريد، بالإضافة إلى قيام شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة فى صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، بفسخ تعاقدها بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة لها فى العقود القديمة.

ووفقا لتصريحات رئيس شركة المترو المهندس على فضالى، فإن المصروفات السنوية تعدت 1.1 مليار جنيه.

وذكر مساعد وزير النقل، أن الخط الأول يحتاج إلى 26 مليار جنيه لتنفيذ خطة تطويره، والوزارة تبحث فى أكثر من اتجاه لتوفير جزء من المبلغ من خلال قروض ميسرة، من مؤسسات تمويل دولية.

يشار إلى أن خطة تطوير الخط الأول تشتمل على شراء 34 قطار جديد، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، إلى جانب ازدواج المرج – المرج الجديدة، بتكلفة 448 مليون جنيه، وإنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة، بتكلفة 934 مليون جنيه، وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية للخط الأول، بتكلفة 3.202 مليون جنيه، وتجديد وإعادة تأهيل 23 قطارًا بتكلفة 12285 مليون جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 1872 مليون جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزى بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتطوير أنظمة الاتصالات بتكلفة 1647.75 مليون جنيه، وتجديد أعمال السكة بتكلفة 624 مليون جنيه، وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1521 مليون جنيه.

ولفت "شعت" إلى أن وزارة النقل تجرى مفاوضات فى الوقت الحالى مع بنك الأعمار الأوربى لتمويل صفقة شراء 6 قطارات جديدة، للخط الثانى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وقال إن الوزارة ستتلقى خلال 3 شهور مقبلة، دراسة تفصيلية وتسويقية من شركة RATIP الفرنسية، لآلية إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف إسناد إدارة الخط لمشغل، قبل نهاية العام الحالى.

وذكر أنها تتفاوض مع أكثر من مؤسسة تمويل دولية لتوفير قرض مسير بقيمة 500 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الأخيرة فى الخط، والتى ستبدأ من محطة هليوبوليس حتى مطار القاهرة.