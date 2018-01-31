إنقاذ 11 مهاجرا سوريا من الغرق بمياه الجبل الأسود

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أعلنت الشرطة في جمهورية الجبل الأسود إنقاذ مجموعة من المهاجرين تضم 11 سوريا يوم الثلاثاء من سفينة صيد إيطالية في البحر الأدرياتيكي وأنه تم نقلهم إلى الجبل الأسود.



وقال سافيت كوكان مدير إدارة السلامة البحرية وفق ما نقلته رويترز إن قوات خفر السواحل في الجبل الأسود أرسلت فريق إنقاذ بعد أن أرسلت السفينة إيريكا رسالة استغاثة أثناء إبحارها على بعد 31 كيلومترا قبالة الساحل.



ورست السفينة الإيطالية التي كانت تقل المهاجرين في نهاية الأمر في ميناء زيلينيكا بالجبل الأسود داخل خليج بوكا كوتورسكا.



وقالت الشرطة إن السفينة كانت تقل 11 سوريا ومغربيين اثنين ويمنيين اثنين وأفغانيا وباكستانيا. وكان ضمن المجموعة أربعة أطفال.



وقال بيان للشرطة “أرسلت سفينة الصيد الإيطالية إيريكا .. نداء الاستغاثة هذا الصباح أثناء نقلها 17 شخصا وكانت تواجه خطر الغرق.”النتائج تشير إلى أن طاقم إيريكا ساعد في وقت سابق هؤلاء الأشخاص بانتشالهم من قارب مطاطي صغير في المياه الدولية“.

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