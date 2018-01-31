news image نقل وملاحة

إنقاذ 11 مهاجرا سوريا من الغرق بمياه الجبل الأسود

متابعات  أعلنت الشرطة في جمهورية الجبل الأسود إنقاذ مجموعة من المهاجرين تضم 11 سوريا يوم الثلاثاء من سفينة صيد إيطالية في البحر الأدرياتيكي وأنه تم نقلهم إلى الجبل الأسود. وقال سافيت كوكان مدير إدارة السلامة البحرية وفق ما نقلته رويترز إن قوات خفر السواحل في الجبل الأسود أرسلت فريق إنقاذ بعد

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news image نقل وملاحة

مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

متابعات لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في تحطم مروحية قوق منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.   ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية الليلة دون المزيد من التفاصيل. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط   وكان طيارا وملاح مروحية "أباتشي" أمريكية قد لقيا مصرعهما الاسبوع الماضي إثر

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كواليس اكتشاف الديناصور منصوراصورس في مصر

متابعات قالت الدكتورة سناء السيد سناء السيد نائب مدير مركز جامعة المنصورة للأحافير الفقارية وأحد أعضاء فريق اكتشاف الديناصور "منصوراصورس"، إن الاكتشاف تتويجا للعمل الشاق على مدار سنوات تحملته هي وفريق العمل الذين واجهوا تحديات كبيرة جدا. وكشفت لوكالة "سبوتنيك" الروسية  عن تفاصيل الاكتشاف وما

news image اقتصاد وأسواق

11 دولة تحول أموالا للاونروا بعد التقليص الأمريكي

متابعات  قال بيير كرينبول مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 11 دولة وافقت على تقديم موعد مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة في سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة، وفق ما نقلته رويترز. وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترا

سيـــاســة

الرباعي العربي المقاطع لقطر يدين تقريرا أمميا منحازا للدوحة

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متابعات


أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بيانًا مشتركًا ردًا على تقريرالبعثة الأممية التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017.

وأكدت دول الرباعي العربي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ما ورد في التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة بين الدول الأربع وقطر، مضيفة أن الأزمة ترجع بالأساس إلى دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب.

وأشارت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى أن دعم قطر للإرهاب يعد مخالفة صريحة لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن مقاطعة قطر تأتي تحت ممارسة الحق السيادي في الدفاع عن الأمن القومي.
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