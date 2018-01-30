التعليم العالي يأمر بفتح تحقيق في حادث مستشفى بنها الجامعي

المال- خاص



وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إجراء تحقيق شامل داخل جامعة بنها للوقوف على أسباب الحادث المؤسف لسقوط مصعد بمستشفى بنها الجامعى الذى وقع مساء اليوم الثلاثاء، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة الهندسة لتقديم تقرير فني تفصيلي لتفسير أسباب ما حدث، بالإضافة إلى إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة.



وذكر بيان أصدرته الوزارة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تواصل مع الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها للوقوف على تفاصيل الحادث



وطلب وزير التعليم العالي موافاته على وجه السرعة بالتقارير الفنية الخاصة بتفسير أسباب الحادث ونتائج التحقيقات ومحاسبة أى مقصر تثبت التحقيقات إدانته بأشد العقوبات.



وتقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات خالص تعازيهم لأسر المتوفين، وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.