news image نقل وملاحة

إنقاذ 11 مهاجرا سوريا من الغرق بمياه الجبل الأسود

متابعات  أعلنت الشرطة في جمهورية الجبل الأسود إنقاذ مجموعة من المهاجرين تضم 11 سوريا يوم الثلاثاء من سفينة صيد إيطالية في البحر الأدرياتيكي وأنه تم نقلهم إلى الجبل الأسود. وقال سافيت كوكان مدير إدارة السلامة البحرية وفق ما نقلته رويترز إن قوات خفر السواحل في الجبل الأسود أرسلت فريق إنقاذ بعد

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news image نقل وملاحة

مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

متابعات لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في تحطم مروحية قوق منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.   ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية الليلة دون المزيد من التفاصيل. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط   وكان طيارا وملاح مروحية "أباتشي" أمريكية قد لقيا مصرعهما الاسبوع الماضي إثر

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كواليس اكتشاف الديناصور منصوراصورس في مصر

متابعات قالت الدكتورة سناء السيد سناء السيد نائب مدير مركز جامعة المنصورة للأحافير الفقارية وأحد أعضاء فريق اكتشاف الديناصور "منصوراصورس"، إن الاكتشاف تتويجا للعمل الشاق على مدار سنوات تحملته هي وفريق العمل الذين واجهوا تحديات كبيرة جدا. وكشفت لوكالة "سبوتنيك" الروسية  عن تفاصيل الاكتشاف وما

news image اقتصاد وأسواق

11 دولة تحول أموالا للاونروا بعد التقليص الأمريكي

متابعات  قال بيير كرينبول مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 11 دولة وافقت على تقديم موعد مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة في سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة، وفق ما نقلته رويترز. وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترا

سيـــاســة

نتنياهو يندد بمشروع قرار أيرلندى يحظر منتجات إسرائيلية

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متابعات

ندد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء ، بقرار المجلس التشريعى الأيرلندى الذى يقضى بمقاطعة الواردات والصادرات من المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإكترونى عن نتنياهو ـ زعمه " إن المبادرة هى جزء من مؤامرة لمقاطعة إسرائيل وتنافى فكرة التجارة الحرة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط 

كما أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلى تعليمات الى وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأيرلندى فى تل أبيب للتوضيح،

جدير بالذكر أن البرلمان الإيرلندى أقر ، اليوم الثلاثاء ، مشروع قرار يمنع بموجبه استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.
وأثار مشروع القرار الأيرلندى ضجة كبيرة وغضباً واسعاً لدى قادة الحكومة الإسرائيلية.
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