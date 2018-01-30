news image نقل وملاحة

إنقاذ 11 مهاجرا سوريا من الغرق بمياه الجبل الأسود

متابعات  أعلنت الشرطة في جمهورية الجبل الأسود إنقاذ مجموعة من المهاجرين تضم 11 سوريا يوم الثلاثاء من سفينة صيد إيطالية في البحر الأدرياتيكي وأنه تم نقلهم إلى الجبل الأسود. وقال سافيت كوكان مدير إدارة السلامة البحرية وفق ما نقلته رويترز إن قوات خفر السواحل في الجبل الأسود أرسلت فريق إنقاذ بعد

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news image نقل وملاحة

مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

متابعات لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في تحطم مروحية قوق منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.   ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية الليلة دون المزيد من التفاصيل. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط   وكان طيارا وملاح مروحية "أباتشي" أمريكية قد لقيا مصرعهما الاسبوع الماضي إثر

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كواليس اكتشاف الديناصور منصوراصورس في مصر

متابعات قالت الدكتورة سناء السيد سناء السيد نائب مدير مركز جامعة المنصورة للأحافير الفقارية وأحد أعضاء فريق اكتشاف الديناصور "منصوراصورس"، إن الاكتشاف تتويجا للعمل الشاق على مدار سنوات تحملته هي وفريق العمل الذين واجهوا تحديات كبيرة جدا. وكشفت لوكالة "سبوتنيك" الروسية  عن تفاصيل الاكتشاف وما

news image اقتصاد وأسواق

11 دولة تحول أموالا للاونروا بعد التقليص الأمريكي

متابعات  قال بيير كرينبول مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 11 دولة وافقت على تقديم موعد مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة في سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة، وفق ما نقلته رويترز. وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترا

سيـــاســة

رسميا.. السيسي وموسى في القائمة المبدئية لسباق الرئاسة

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة، مشيرة إلى أنها قامت بفحص أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة، وأنها خلصت إلى أن المرشحين عبد الفتاح سعيد السيسي ، وموسي مصطفى موسي استوفيا الشروط المتطلبة قانونا .

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها أن المرشح عبد الفتاح السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و 161 ألفا و 707 تزكيات شعبية، في حين أرفق المرشح موسى مصطفى موسى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية.

كما أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العليا للانتخابات انه تم الموافقة على طلبات متابعه للانتخابات  48 منظمه محلية، و 9 منظمات دولية.بالإضافه للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأه والمجلس القومى لشئون الاعاقه، وجارى تسليم الأكواد للمتابعين.
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