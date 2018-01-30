مباحثات بين شكري وموجيريني لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية

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أعلنت الشرطة في جمهورية الجبل الأسود إنقاذ مجموعة من المهاجرين تضم 11 سوريا يوم الثلاثاء من سفينة صيد إيطالية في البحر الأدرياتيكي وأنه تم نقلهم إلى الجبل الأسود.
وقال سافيت كوكان مدير إدارة السلامة البحرية وفق ما نقلته رويترز إن قوات خفر السواحل في الجبل الأسود أرسلت فريق إنقاذ بعد
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في تحطم مروحية قوق منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية الليلة دون المزيد من التفاصيل. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
وكان طيارا وملاح مروحية "أباتشي" أمريكية قد لقيا مصرعهما الاسبوع الماضي إثر
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قالت الدكتورة سناء السيد سناء السيد نائب مدير مركز جامعة المنصورة للأحافير الفقارية وأحد أعضاء فريق اكتشاف الديناصور "منصوراصورس"، إن الاكتشاف تتويجا للعمل الشاق على مدار سنوات تحملته هي وفريق العمل الذين واجهوا تحديات كبيرة جدا.
وكشفت لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن تفاصيل الاكتشاف وما
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قال بيير كرينبول مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 11 دولة وافقت على تقديم موعد مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة في سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة، وفق ما نقلته رويترز.
وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترا