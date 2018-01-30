بروتوكول بين الإنتاج الحربي وأوراسكوم في مجال الأعمال الإنشائية

طارق عطا: استراتيجية الشركة تتجه للتوسع فى الأسواق الأفريقية
المال - خاص
قامت شركة جنرال موتورز مصر بتصدير شحنة من سيارات شيفروليه أوبترا محلية الصنع للسوق الليبية، تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الشركة الداعمة لخطة الدولة لتعزيز التصدير، حيث بدأت الشركة رحلتها التصديرية بتصدير شحنة ميني باص لل
المال - خاص
قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي إن هناك قائمة مكونة من 10 شركات تم إعدادها وتقديمها لوزارة المالية، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، وذكر في تصريحات تلفزيونية منذ قليل أن تلك الشركات ذات ملاءة مالية قوية وتحقق أرباحًا.
وتتأهب الحكومة نهاية هذا الشهر للإعلان عن قائمة تضم 5-
المال – خاص
نجت المصرية للاتصالات من سداد 140 مليون دولار لصالح اتصالات مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا أسعار الترابط الدولى، وذلك بعد تسوية الخلاف وديًا بين الشركتين منذ أيام.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت اليوم بإلزام المصرية للاتصالات بسداد المبلغ، إلا أن الشركتين وقعتا منذ أي
على المصرى
قال عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، المدير الرياضي بالنادى الأهلي، إن لجنة الكرة استقرت على إعارة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق للفيصلي السعودي حتى نهاية الموسم، بعد أن تلقى عرضاً مقابل مليون دولار بنية البيع.
ووافقت لجنة الكرة بالنادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على العرض بعدما استطلعت