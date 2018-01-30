بروتوكول بين الإنتاج الحربي وأوراسكوم في مجال الأعمال الإنشائية

وزير قطاع الأعمال: 10 شركات جاهزة لطرح حصص منها في البورصة

الثلاثاء 30 يناير 2018 04:07 م

المال - خاص قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي إن هناك قائمة مكونة من 10 شركات تم إعدادها وتقديمها لوزارة المالية، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، وذكر في تصريحات تلفزيونية منذ قليل أن تلك الشركات ذات ملاءة مالية قوية وتحقق أرباحًا. وتتأهب الحكومة نهاية هذا الشهر للإعلان عن قائمة تضم 5-