بروتوكول بين الإنتاج الحربي وأوراسكوم في مجال الأعمال الإنشائية

news image سيــارات

جنرال موتورز والمنصور للسيارات يصدران شيفروليه أوبترا للسوق الليبية

طارق عطا: استراتيجية الشركة تتجه للتوسع فى الأسواق الأفريقية المال - خاص قامت شركة جنرال موتورز مصر بتصدير شحنة من سيارات شيفروليه أوبترا محلية الصنع للسوق الليبية، تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الشركة الداعمة لخطة الدولة لتعزيز التصدير، حيث بدأت الشركة رحلتها التصديرية بتصدير شحنة ميني باص لل

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news image بورصة وشركات

وزير قطاع الأعمال: 10 شركات جاهزة لطرح حصص منها في البورصة

المال - خاص قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي إن هناك قائمة مكونة من 10 شركات تم إعدادها وتقديمها لوزارة المالية، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، وذكر في تصريحات تلفزيونية منذ قليل أن تلك الشركات ذات ملاءة مالية قوية وتحقق أرباحًا. وتتأهب الحكومة نهاية هذا الشهر للإعلان عن قائمة تضم 5-

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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

رغم حكم الاقتصادية.. المصرية تفلت من سداد 140 مليون دولار لاتصالات‎

المال – خاص  نجت المصرية للاتصالات من سداد 140 مليون دولار لصالح اتصالات مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا أسعار الترابط الدولى، وذلك بعد تسوية الخلاف وديًا بين الشركتين منذ أيام. وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت اليوم بإلزام المصرية للاتصالات بسداد المبلغ، إلا أن الشركتين وقعتا منذ أي

news image رياضة

رسميًا.. الأهلي يُعير جمعة للفيصلى وبركات للنصر والسيد للاتفاق

على المصرى  قال عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، المدير الرياضي بالنادى الأهلي، إن لجنة الكرة استقرت على إعارة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق للفيصلي السعودي حتى نهاية الموسم، بعد أن تلقى عرضاً مقابل مليون دولار بنية البيع. ووافقت لجنة الكرة بالنادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على العرض بعدما استطلعت

اقتصاد وأسواق

بروتوكول بين الإنتاج الحربي وأوراسكوم في مجال الأعمال الإنشائية

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المال ـ خاص:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

قال العصار إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول بالتعاون مع شركة أوراسكوم في مجال تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال الطرق ومشروعات تحلية وتنقية ومعالجة المياه ومشروعات الصرف الصحي والصناعي، وكذا التعاون في مجال تنفيذ وصلات الكباري المعدنية وأعمال ألواح الصلب بمقاساتها المختلفة والصلب المخصوص ومواسير الصلب بأقطارها المختلفة وتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.

وأضاف أنه سيتم كذلك تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الجانبين في كثير من المجالات، كدراسة تصنيع وتوريد أبراج المراوح التوربينية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، ودراسة إنشاء شراكة في تصنيع مولدات الطاقة وتصنيع أبراج نقل الكهرباء وخطوط السكك الحديدية وأنظمة التحكم بالقطارات وخطوط القطارات السريعة.

وأوضح المهندس إيهاب مهاود شحاتة مدير عام شركة أوراسكوم للإنشاءات أن الشركة متخصصة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والمقاولات بإستخدام التكنولوجيا الحديثة محلياً ودولياً، وأشاد بجهود وزارة الإنتاج الحربي في مجالات الإنشاءات وتحلية وتنقية المياه وإسهاماتها في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً حرصه على التعاون مع الوزارة لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية هائلة في مختلف المجالات بالإضافة إلى توفر مراكز تدريبية وبحثية متخصصة على درجة عالية من التجهيز وكوادر بشرية متميزة وهو ما يؤهلها للإشتراك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة.

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