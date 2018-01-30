15 مليون دولار أقساط السوق المصرية بصندوق أخطار الحرب

news image بورصة وشركات

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
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5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالباري اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

news image رياضة

تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصري علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس. وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

تأميـــن

15 مليون دولار أقساط السوق المصرية بصندوق أخطار الحرب

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الشاذلى جمعة:

بلغت حصة السوق المصرية ضمن أقساط الصندوق العربى لأخطار الحرب بالبحرين 5.28% وفق آخر إحصائية رسمية للصندوق خلال 2016 مقابل 4.5% خلال 2015 وبلغ إجمالى أقساط السوق المصرية المكتتبة لدى الصندوق 15 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية بمتوسط سنوى 1.9 مليون دولار.

كشف مهدى العراضى، مساعد العضو المنتدب للصندوق، أن أقساط الصندوق العربى لأخطار الحرب 19 مليون دولار خلال 2016 مقابل 25 مليون دولار خلال العام السابق، مشيرا إلى أن الانخفاض فى أقساط الصندوق نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية والوضع الاقتصادى بالمنطقة العربية، لافتا إلى أن الصندوق قام بتوزيع عمولات أرباح بنسبة 101% على أعضائه خلال 2016 مقابل 78% خلال العام السابق له.

وأضاف العراضى خلال الورشة التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين اليوم أن احتياطيات الصندوق بلغت 134.8 مليون دولار خلال 2016 فيما بلغت أصوله 194.1 مليون دولار فيما يضم 187 شركة تأمين وإعادة تأمين عربية منها 13 شركة مصرية.

وأوضح أن الصندوق وقف بجانب شركات التأمين العربية فى أوقات الحروب و حتى الدول التى فرض علهيا حظر فى بعض الأوقات مثل العراق و سوريا و السودان و وفر التغطيات إبان الحرب العراقية الايرانية و الحرب العراقية الكويتية و حرب لينان فى عامى 2001 و 2006 مع اسرائيل و كذلك أحداث الربيع العربى فى سوريا و ليبيا و اليمن و تونس و غيرها فى الوقت الذى رفضت فيها شركات إعادة التأمين العالمية و أندية اللويدز توفير التأمين ضد أخطار الحروب للدول المفروض عليها حظر كالسودان أو التى بها حرب مثل اليمن و سوريا.

ويغطى الصندوق أخطار الحروب التى تتعرض البضائع المنقولة بحرا أو برا و كذلك الأخطار التى تتعرض لها تلك السفن و هى أخطار الحرب و الإرهاب و القرصنة البحرية.

ومن جهته أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين و العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية "gig" أن الطلب على تغطيات التأمين ضد أخطار الحرب و العنف السياسى زادت فى السوق المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وما حدث لبعض الممتلكات من حالات تخريب و ما تعرضت له دول الربيع العربى الأخرى من أخطار الحروب.

واعتبر شريف الغمراوى عضو اللجنة الفنية للصندوق العربى لأخطار الحروب و مدير عام إعادة التأمين بشركة "قناة السويس للتأمين" أن أسعار التأمين بالصندوق أقل بكثير من مثيلتها لدى أندية اللويدز بلندن كما أن أقساط الشركات بالصندوق تعود عليها مرة أخرى فى صورة عمولات أرباح.
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