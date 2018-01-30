النتائج الكاملة لسوق التأمين فى 2017

news image بورصة وشركات

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالباري اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

news image رياضة

تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصري علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس. وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

تأميـــن

النتائج الكاملة لسوق التأمين فى 2017

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ماهرأبوالفضل ومروة عبدالنبي:

نجحت 35 شركة تأمين، منها 21 تعمل فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، و14 فى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة، لتصل إلى 22.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 17.3 مليار فى العام المالى السابق 2015 /2016.

ووفقًا لنتائج أعمال السوق التى تنفرد بها «المال» استحوذت شركات تأمين الممتلكات على نصيب الأسد من حصيلة الأقساط المباشرة فى 2017 بإجمالى 12.3 مليار جنيه بنسبة %54.7 بزيادة قيمتها 3.3 مليار، مقارنة بالعام السابق، فيما رفعت شركات تأمينات الحياة نصيبها من أقساط السوق فى نفس النشاط بقيمة أقل من الممتلكات بإجمالى 1.9 مليار جنيه، ليصل إجمالى أقساط الحياة 10.2 مليار، مقابل 8.3 مليار خلال عامى المقارنة مستحوذة على %45.3.

شركات الممتلكات «الحكومية» تخسر %2.4 من حصتها لصالح «الخاص»

خسرت مصر للتأمين- الشركة الحكومية الوحيدة التى تزاول نشاط الممتلكات- إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، %2.4 من حصتها السوقية فى العام المالى الماضى 2016/ 2017 لصالح كيانات القطاع الخاص العاملة فى نفس النشاط، والتى تصل إلى 20 شركة.

وتقلصت حصة مصر للتأمين من الأقساط المباشرة - التى يتم جلبها من السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التأمين الواردة من الخارج، الى %45.9 فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل %48.3 فى العام المالى السابق، ورفعت شركات القطاع الخاص حصتها السوقية الى %54.1 مقابل %51.7 خلال عامى المقارنة.

100  مليون جنيه زيادة بفاتورة تعويضات النشاط.. و7.1 مليار جنيه مطالبات فى عام واحد

شهدت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات زيادة طفيفة فى العام المالى الماضى 2016 /2017، بقيمة 100 مليون جنيه لتصل الى 5 مليارات، مقابل 4.9 مليار فى العام المالى السابق.

وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية-مصر للتأمين، %45.5 من التعويضات بإجمالى 2.3 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار موزعين على 20 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص.


قلب شركات الحياة ينتعش بنحو 10.2 مليار جنيه

انتعشت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة العاملة فى السوق والبالغ عددها 14 كيانا، منها واحدة مملوكة للحكومة، مقابل 13 تابعة للقطاع الخاص، لتصل إلى 10.2 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 8.3 مليار فى العام المالى السابق 2015 /2016.

ورغم تراجع حصة مصر لتأمينات الحياة –الشركة الحكومية الوحيدة العاملة فى النشاط – فإنها لا تزال محتفظة بنصيب الأسد من الحصة السوقية بنسبة %32.5، مقابل %67.5 موزعة على 13 شركة.

.. و 7.1 مليار جنيه مطالبات في عام واحد

بلغت فاتورة المطالبات لشركات تأمينات الحياة 7.1 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 5.4 مليار فى العام المالى السابق 2015/ 2016، بزيادة قيمتها 1.7 مليار.

وبلغ نصيب شركة مصر لتأمينات الحياة- المملوكة للحكومة- التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين 2.5 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار موزعة على 13 شركة تابعة للقطاع الخاص.







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