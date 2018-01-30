المال تنفرد بالحصص السوقية لشركات التأمين في 2017

كتب--رفعت سوق التأمين المصرية حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 22.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2016 /2017 مقابل 17.3 مليار للعام المالى السابق ، بلغ نصيب شركات الممتلكات منها 12.3 مليار، مقابل 10.2 مليار لشركات الحياة.ويوجد فارق بين الأقساط المباشرة – أو الاكتتاب المباشر-، وإجمالى الأقساط، فالأولى يتم تحصيلها من السوق المحلية عن طريق العملاء-سواء وثائق جديدة أو تم تجديدها-، أما إجمالى الأقساط فيتضمن الأقساط المباشرة، مضافا إليها أقساط إعادة التأمين الوارد من السوق الخارجية، عبر اتفاقيات إعادة التأمين.وفى المقابل، تجاوز إجمالى فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة على مستوى السوق بنشاطى الحياة والممتلكات، حاجز 12.1 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 10.3 مليار للعام المالى السابق، ولامس نصيب شركات الممتلكات من تعويضات 2017 حاجز 5 مليارات جنيه، مقابل 7.1 مليار لشركات الحياة.و رغم ارتفاع حصيلة الاكتتابات المباشرة لشركة مصر للتأمين- إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- إلى 5.7 مليار جنيه تقريبا فى العام المالى المنتهى ، مقابل 4.4 مليار للعام السابق، فإن حصتها السوقية تراجعت بنسبة ملحوظة- لصالح شركات القطاع الخاص- لتصل إلى %45.9 مقابل %48.3 خلال عامى المقارنة.وضمت قائمة الخمس الكبار فى نشاط الممتلكات، كلا من «مصر للتأمين» بحصة سوقية %45.9، تلتها «بوبا»« للتأمين الطبى %7 بأقساط مباشرة بلغت 858.7 مليون جنيه، وحلت "قناة السويس» فى المركز الثالث بنحو %6.5 بأقساط مباشرة 797 مليونا ، وجاءت بعدها المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig» مستحوذة على %6.1، بأقساط 752.3 مليون جنيه، واحتلت شركة «أورينت»-المملوكة لمجموعة الفطيم الإماراتية - المركز الخامس بحصة %4.6 بأقساط تصل إلى 562.9 مليون.وفى نشاط الحياة، تراجعت الحصة السوقية لشركة مصر لتأمينات الحياة - التابعة لمجموعة القابضة للتأمين - لتصل إلى %32.5 فى 2017 مقابل %33.7 للعام السابق، وسجلت أقساطها المباشرة 3.3 مليار جنيه، و2.8 مليار خلال عامى المقارنة.وضمت قائمة الخمس الكبار فى نشاط الحياة، كلا من «مصر» بحصة سوقية %32.5، و«متلايف» فى المركز الثانى %21.4، تلتها «أليانز» %15.4، فيما حلت «أكسا» فى المركز الرابع بنحو %12.8، وقناة السويس فى المركز الخامس %5.4.فى سياق متصل، ضمت قائمة أكبر خمسة تعويضات فى نشاط الممتلكات كلا من «مصر» بحصة %45.5، تلتها «أورينت» %10.9، و«بوبا» فى المركز الثالث بـ %7.9، تلتها «قناة السويس» بـ %4.9، وأخيرا المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» بحوالى %4.3.وفى نشاط الحياة، ضمت قائمة أكبر خمس مطالبات، كلا من «مصر» وأليانز« و«متلايف»و«أكسا» و«قناة السويس» بنسب %36.1 ، و%17.7 ، و%17.2، و%14.5، و%4.7 على التوالي.ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء نتيجة تحقق المخاطر- مثل الحريق والسطو والحوادث وغيرها- تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمينات الحياة لعملائها نتيجة الوفاة، أو العجز أو التقاعد أو انتهاء مدة وثيقة التأمين ، فتسمى بالمطالبات.