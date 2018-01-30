المال تنفرد بالحصص السوقية لشركات التأمين في 2017

news image بورصة وشركات

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالباري اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

news image رياضة

تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصري علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس. وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

تأميـــن

المال تنفرد بالحصص السوقية لشركات التأمين في 2017

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قائمة الخمسة الكبار فى الممتلكات تضم مصر وبوبا وقناة السويس والمجموعة العربية وأورينت
"مصر"و"ميتلايف" و"أليانز"و"أكسا" و"قناة السويس" في صدارة سوق الحياة
حصيلة الاكتتابات المباشرة تقفز 22.5 مليار جنيه وفاتورة التعويضات تتجاوز 12.1 مليار

كتب--ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبي:

رفعت سوق التأمين المصرية حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 22.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2016 /2017 مقابل 17.3 مليار للعام المالى السابق ، بلغ نصيب شركات الممتلكات منها 12.3 مليار، مقابل 10.2 مليار لشركات الحياة.

ويوجد فارق بين الأقساط المباشرة – أو الاكتتاب المباشر-، وإجمالى الأقساط، فالأولى يتم تحصيلها من السوق المحلية عن طريق العملاء-سواء وثائق جديدة أو تم تجديدها-، أما إجمالى الأقساط فيتضمن الأقساط المباشرة، مضافا إليها أقساط إعادة التأمين الوارد من السوق الخارجية، عبر اتفاقيات إعادة التأمين.

وفى المقابل، تجاوز إجمالى فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة على مستوى السوق بنشاطى الحياة والممتلكات، حاجز 12.1 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 10.3 مليار للعام المالى السابق، ولامس نصيب شركات الممتلكات من تعويضات 2017 حاجز 5 مليارات جنيه، مقابل 7.1 مليار لشركات الحياة.

و رغم ارتفاع حصيلة الاكتتابات المباشرة لشركة مصر للتأمين- إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- إلى 5.7 مليار جنيه تقريبا فى العام المالى المنتهى ، مقابل 4.4 مليار للعام السابق، فإن حصتها السوقية تراجعت بنسبة ملحوظة- لصالح شركات القطاع الخاص- لتصل إلى %45.9 مقابل %48.3 خلال عامى المقارنة.

وضمت قائمة الخمس الكبار فى نشاط الممتلكات، كلا من «مصر للتأمين» بحصة سوقية %45.9، تلتها «بوبا»« للتأمين الطبى %7 بأقساط مباشرة بلغت 858.7 مليون جنيه، وحلت "قناة السويس» فى المركز الثالث بنحو %6.5 بأقساط مباشرة 797 مليونا ، وجاءت بعدها المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig» مستحوذة على %6.1، بأقساط 752.3 مليون جنيه، واحتلت شركة «أورينت»-المملوكة لمجموعة الفطيم الإماراتية - المركز الخامس بحصة %4.6 بأقساط تصل إلى 562.9 مليون.

وفى نشاط الحياة، تراجعت الحصة السوقية لشركة مصر لتأمينات الحياة - التابعة لمجموعة القابضة للتأمين - لتصل إلى %32.5 فى 2017 مقابل %33.7 للعام السابق، وسجلت أقساطها المباشرة 3.3 مليار جنيه، و2.8 مليار خلال عامى المقارنة.

وضمت قائمة الخمس الكبار فى نشاط الحياة، كلا من «مصر» بحصة سوقية %32.5، و«متلايف» فى المركز الثانى %21.4، تلتها «أليانز» %15.4، فيما حلت «أكسا» فى المركز الرابع بنحو %12.8، وقناة السويس فى المركز الخامس %5.4.

فى سياق متصل، ضمت قائمة أكبر خمسة تعويضات فى نشاط الممتلكات كلا من «مصر» بحصة %45.5، تلتها «أورينت» %10.9، و«بوبا» فى المركز الثالث بـ %7.9، تلتها «قناة السويس» بـ %4.9، وأخيرا المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» بحوالى %4.3.

وفى نشاط الحياة، ضمت قائمة أكبر خمس مطالبات، كلا من «مصر» وأليانز« و«متلايف»و«أكسا» و«قناة السويس» بنسب %36.1 ، و%17.7 ، و%17.2، و%14.5، و%4.7 على التوالي.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء نتيجة تحقق المخاطر- مثل الحريق والسطو والحوادث وغيرها- تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمينات الحياة لعملائها نتيجة الوفاة، أو العجز أو التقاعد أو انتهاء مدة وثيقة التأمين ، فتسمى بالمطالبات.




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