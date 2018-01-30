news image سيــارات

جنرال موتورز والمنصور للسيارات يصدران شيفروليه أوبترا للسوق الليبية

طارق عطا: استراتيجية الشركة تتجه للتوسع فى الأسواق الأفريقية المال - خاص قامت شركة جنرال موتورز مصر بتصدير شحنة من سيارات شيفروليه أوبترا محلية الصنع للسوق الليبية، تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الشركة الداعمة لخطة الدولة لتعزيز التصدير، حيث بدأت الشركة رحلتها التصديرية بتصدير شحنة ميني باص لل

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news image بورصة وشركات

وزير قطاع الأعمال: 10 شركات جاهزة لطرح حصص منها في البورصة

المال - خاص قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي إن هناك قائمة مكونة من 10 شركات تم إعدادها وتقديمها لوزارة المالية، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، وذكر في تصريحات تلفزيونية منذ قليل أن تلك الشركات ذات ملاءة مالية قوية وتحقق أرباحًا. وتتأهب الحكومة نهاية هذا الشهر للإعلان عن قائمة تضم 5-

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6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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news image اتصالات وتكنولوجيا

رغم حكم الاقتصادية.. المصرية تفلت من سداد 140 مليون دولار لاتصالات‎

المال – خاص  نجت المصرية للاتصالات من سداد 140 مليون دولار لصالح اتصالات مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا أسعار الترابط الدولى، وذلك بعد تسوية الخلاف وديًا بين الشركتين منذ أيام. وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت اليوم بإلزام المصرية للاتصالات بسداد المبلغ، إلا أن الشركتين وقعتا منذ أي

news image رياضة

رسميًا.. الأهلي يُعير جمعة للفيصلى وبركات للنصر والسيد للاتفاق

على المصرى  قال عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، المدير الرياضي بالنادى الأهلي، إن لجنة الكرة استقرت على إعارة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق للفيصلي السعودي حتى نهاية الموسم، بعد أن تلقى عرضاً مقابل مليون دولار بنية البيع. ووافقت لجنة الكرة بالنادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على العرض بعدما استطلعت

اقتصاد وأسواق

قابيل يتفقد مراحل تنفيذ 118 مصنعا ببورسعيد جاهزة بالتراخيص

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أمانى العزازى 

يتفقد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة اليوم، مجموعة من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بالرسوة جنوب بورسعيد. 

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم إنه من المقرر أن يلتقى قابيل خلال جولته بمجموعة 58 من صغار المستثمرين المستفيدين من تجربة تطبيق المجمعات الصناعية جاهزة التراخيص.

كما يتفقد الوزير مراحل الانتهاء من ١١٨ مصنعا التابعة لهيئة التنمية الصناعية، فى إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بعد أن أطلقتها الهيئة بمدينة السادات.

وفكرة المبادرة هي إنشاء مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر نشاطه الصناعي بسهولة، ويتم تطبيق هذا النموذج علي جزء من الأرض التابعة لإشراف هيئة التنمية الصناعية في جنوب بورسعيد. 

وتتراوح المساحات للمصانع الجاهزة التي تم طرحها من 400 متر مربع حتي 1000 متر مربع، وتبدأ الأسعار للمصنع الواحد من 1200000 جنيه علي أن يدفع المتقدم 5% من إجمالي التكلفة كمقدم لجدية التعاقد ثم يستكمل سداد قيمة 25% من إجمالي التكلفة في خلال شهر، ثم يسدد باقي ثمن الوحدة علي 10 سنوات، والتخصيص بأسبقية الحجز.
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