المصرى للصادارت يفتح باب الترشح لانتخاب مجلس الإدارة

news image بورصة وشركات

تكريم جهينة ضمن قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصرية لعام 2017

المال - خاص كُرمت شركة جهينة كواحدة من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة لعام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن استفتاء مؤسسة أموال الغد الاقتصادية الذي جاء على هامش احتفالية المؤسسة السنوية تحت عنوان "قمة مصر للأفضل". وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أن التكريم يدعم ريادتها في مج

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17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
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news image رياضة

محاضرة فيديو للاعبى الأهلى عقب المران الجماعي استعدادا للإسماعيلي

على المصرى  يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم الاثنين عقب المران؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المص

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السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

ماذا تعرف عن؟ .. سلسلة جديدة بالعربي للنشر

على راشد مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصدرت العربي للنشر والتوزيع أول كتابين لها في سلسلة "ماذا تعرف عن..؟" وهي سلسلة جديدة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع هامة وحديثة مُقدمة بطريقة سلسة لغير المتخصص في مجالها. وقال شريف

news image بورصة وشركات

داينا كيم تطلق خط إنتاج جديدا باستثمارات 4 ملايين جنيه

26 مليون جنيه مستهدف مبيعات 2018 مفاوضات لشراء قطعة أرض بمساحة 2000 متر للتوسع مستقبلا منى عبدالباري تعتزم شركة داينا كيم، العاملة في مجال تصنيع المنظفات الصناعية، تنفيذ خطة توسعية العام الحالي تتضمن إضافة خط إنتاج جديد بالتعاون مع شركة إماراتية، وزيادة مبيعاتها عبر التوسع في أسواقها التصديري

بورصة وشركات

المصرى للصادارت يفتح باب الترشح لانتخاب مجلس الإدارة

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رجب عز الدين:

أخطر البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة اعتبارا من 1 فبراير المقبل.

وتتولى مجلس إدارة البنك، مرفت زهدي السيد سلطان، بينما يشغل أحمد محمد جلال محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقالت ميرفت سلطان - فى تصريحات سابقة - إن بنك الصادرات يمتلك إستراتيجية طموح ترتكز بشكل رئيسى على دعم وتنمية الصادرات والمصدرين، تتواكب مع خطة الدولة الهادفة إلى مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، و يخطط لتكثيف تواجده فى الأسواق الأفريقية .

وأعلن البنك فى 23 يناير الجارى، عن حصوله على قرض متوسط الأجل بقيمة 10 ملايين دولار من "صندوق سند" بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودفع جهود البنك لزيادة وتوسيع نطاق عمليات الإقراض التي يقدمها.

تأسس البنك عام 1983 لتشجيع وتنمية الصادرات والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وتقديم كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها بنوك الاستثمار والأعمال وذلك بالعملة المحلية والأجنبية الأخرى، من خلال مركزه الرئيسي و 26 فرعا على مستوى الجمهورية.

ويبلغ رأسمال البنك 1.7 مليار جنيه، موزعاً على 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتوزع بين هيكل ملكيته بنك الاستثمار القومي (40.75%)،،بنك مصر (23.13%)، البنك الأهلي المصري (11.43%)، وآخرون.
 
البنك المصري لتنمية الصادرات
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