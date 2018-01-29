إعمار مصر للتنمية تطلق المرحلة الأولى من مبادرة بيوت الخير

رجب عزالدين:



أعلنت شركة شركة إعمار مصر للتنمية عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيوت الخير" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتحسين أحوال معيشة 3000 أسرة مستحقة بدءا من 2018.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الدور التنموى للشركة وحرصها على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر استحقاقا عن طريق بناء وتطوير وحدات سكنية اقتصادية بجانب توفير فرص عمل ومشاريع توليد دخل فى الكثير من قرى ومدن المحافظات المصرية.



وقالت محمد العبار رئيس الشركة إن من واجبنا ومسؤليتنا الاجتماعية أن نرد جزء من الجميل للمجتمع المصرى الذى وثق فى مشاريعنا.



وأضاف العبار أن إعمار مصر ستبنى وحدة سكنية لكل أسرة مستحقة مقابل كل وحدة تبينها إعمار فى مشاريعها فى مصر.