news image بورصة وشركات

تكريم جهينة ضمن قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصرية لعام 2017

المال - خاص كُرمت شركة جهينة كواحدة من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة لعام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن استفتاء مؤسسة أموال الغد الاقتصادية الذي جاء على هامش احتفالية المؤسسة السنوية تحت عنوان "قمة مصر للأفضل". وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أن التكريم يدعم ريادتها في مج

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news image رياضة

محاضرة فيديو للاعبى الأهلى عقب المران الجماعي استعدادا للإسماعيلي

على المصرى  يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم الاثنين عقب المران؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المص

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news image ثقافة وفنون

ماذا تعرف عن؟ .. سلسلة جديدة بالعربي للنشر

على راشد مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصدرت العربي للنشر والتوزيع أول كتابين لها في سلسلة "ماذا تعرف عن..؟" وهي سلسلة جديدة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع هامة وحديثة مُقدمة بطريقة سلسة لغير المتخصص في مجالها. وقال شريف

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داينا كيم تطلق خط إنتاج جديدا باستثمارات 4 ملايين جنيه

26 مليون جنيه مستهدف مبيعات 2018 مفاوضات لشراء قطعة أرض بمساحة 2000 متر للتوسع مستقبلا منى عبدالباري تعتزم شركة داينا كيم، العاملة في مجال تصنيع المنظفات الصناعية، تنفيذ خطة توسعية العام الحالي تتضمن إضافة خط إنتاج جديد بالتعاون مع شركة إماراتية، وزيادة مبيعاتها عبر التوسع في أسواقها التصديري

بورصة وشركات

الصعيد للتأجير التمويلى تضيف نشاط التخصيم اعتبارا من الربع الثانى

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رجب عزالدين

قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إن شركتها التابعة "الصعيد للتاجير التمويلي" تقدمت بطلب للحصول على رخصة التخصيم وسيتم تفعليها اعتبارا من الربع الثانى لعام 2018.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن ايرادات الصعيد للتأجير التمويلى ارتفعت إلى 186 مليون جنيه كما ارتفع صافى الأرباح إلى 8.3 مليون جنيه بما حقق  عائد على الاستثمارات يساوى 27%.

وتابعت الشركة إن حجم محفظة التأجير التراكمى وصل إلى أكثر من 800 مليون جنيها مشيرة إلى إن نشاط التخصيم يعد من الأنشطة المكملة لمنظومة التأجير التمويلى.

يشار إلى أن شركة العربية للاستثمارات تمتلك 80% من أسهم شركة الصعيد للتأجير التمويلى وهى جزء من محفظة استراتيجية لدى الشركة العربية فى مجال التمويل غير البنكى.
 
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