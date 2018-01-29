البورصة تواصل الصعود في المنتصف والعرب الأكثر شراء

المال - خاص
كُرمت شركة جهينة كواحدة من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة لعام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن استفتاء مؤسسة أموال الغد الاقتصادية الذي جاء على هامش احتفالية المؤسسة السنوية تحت عنوان "قمة مصر للأفضل".
وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أن التكريم يدعم ريادتها في مج
على المصرى
يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم الاثنين عقب المران؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المص
على راشد
مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصدرت العربي للنشر والتوزيع أول كتابين لها في سلسلة "ماذا تعرف عن..؟" وهي سلسلة جديدة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع هامة وحديثة مُقدمة بطريقة سلسة لغير المتخصص في مجالها.
وقال شريف
26 مليون جنيه مستهدف مبيعات 2018
مفاوضات لشراء قطعة أرض بمساحة 2000 متر للتوسع مستقبلا
منى عبدالباري
تعتزم شركة داينا كيم، العاملة في مجال تصنيع المنظفات الصناعية، تنفيذ خطة توسعية العام الحالي تتضمن إضافة خط إنتاج جديد بالتعاون مع شركة إماراتية، وزيادة مبيعاتها عبر التوسع في أسواقها التصديري