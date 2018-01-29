البورصة تواصل الصعود في المنتصف والعرب الأكثر شراء

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات الأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.59% عند مستوى 15401 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.60% عند مستوى 859 نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات 881 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 10 مليون جنيه و13.5 مليون جنيه و14 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 47 مليون جنيه و250 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 75 سهم من إجمالى 178 سهما متداولا،بينما هبط 49 وبقى 54 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد بداية الاسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.93% عند مستوى 15311 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.88% عند مستوى 854 نقطة.