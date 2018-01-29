الإسكندرية لتداول الحاويات تستثمر 88.2 مليون جنيه

ماذا تعرف عن؟ .. سلسلة جديدة بالعربي للنشر

الإثنين 29 يناير 2018 03:06 م

على راشد مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصدرت العربي للنشر والتوزيع أول كتابين لها في سلسلة "ماذا تعرف عن..؟" وهي سلسلة جديدة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع هامة وحديثة مُقدمة بطريقة سلسة لغير المتخصص في مجالها. وقال شريف