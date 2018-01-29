السوق تعاود استهداف مستوى 15500 نقطة

news image بورصة وشركات

تكريم جهينة ضمن قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصرية لعام 2017

المال - خاص كُرمت شركة جهينة كواحدة من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة لعام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن استفتاء مؤسسة أموال الغد الاقتصادية الذي جاء على هامش احتفالية المؤسسة السنوية تحت عنوان "قمة مصر للأفضل". وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أن التكريم يدعم ريادتها في مج

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image رياضة

محاضرة فيديو للاعبى الأهلى عقب المران الجماعي استعدادا للإسماعيلي

على المصرى  يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم الاثنين عقب المران؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المص

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

ماذا تعرف عن؟ .. سلسلة جديدة بالعربي للنشر

على راشد مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصدرت العربي للنشر والتوزيع أول كتابين لها في سلسلة "ماذا تعرف عن..؟" وهي سلسلة جديدة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع هامة وحديثة مُقدمة بطريقة سلسة لغير المتخصص في مجالها. وقال شريف

news image بورصة وشركات

داينا كيم تطلق خط إنتاج جديدا باستثمارات 4 ملايين جنيه

26 مليون جنيه مستهدف مبيعات 2018 مفاوضات لشراء قطعة أرض بمساحة 2000 متر للتوسع مستقبلا منى عبدالباري تعتزم شركة داينا كيم، العاملة في مجال تصنيع المنظفات الصناعية، تنفيذ خطة توسعية العام الحالي تتضمن إضافة خط إنتاج جديد بالتعاون مع شركة إماراتية، وزيادة مبيعاتها عبر التوسع في أسواقها التصديري

بورصة وشركات

السوق تعاود استهداف مستوى 15500 نقطة

inner image

جهاد سالم:

تمكنت مؤشرات البورصة من إنهاء عمليات التصحيح، التى استمرت خلال جلسات الأسبوع الماضى بالكامل، مع اقتراب المؤشرات من مستويات مقاومة قوية، مدعومة من عودة ظهور القوى الشرائية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجارى، طبقًا لأراء خبراء التحليل الفنى.

رجح الخبراء أن يعيد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 التجربة، على مستوى المقاومة 15500 نقطة، حال تمكنه من اختراقة يستهدف مستويات 15650- 16000 نقطة، ويسعى نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة لاختراق المقاومة 855 نقطة، التى تفتح أمامه الطريق لاستهداف مستويات 870-900 نقطة.

أنهي EGX30 تعاملات الأحد على صعود، بنسبة %0.93، مسجلا مستوى 15311 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة %0.88، ليغلق عند 854 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا %0.69، ليسجل 2030 نقطة.

وبلغت إجمالى قيمة التداول على الأسهم مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى 8.3 مليار جنيه، ليسجل 859.1 مليار جنيه، مقابل 850.8 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

اعتبر أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، التحركات الإيجابية التى سيطرت على أسهم البنك التجارى الدولى، وسيدى كرير، ومصر الجديدة للإسكان، صاحبة الفضل فى صعود مؤشر السوق الرئيسيEGX30 خلال تعاملات الأحد.

لفت جمال الدين إلى أنEGX30 شهد عمليات جنى أرباح متواصلة استغرقت جميع جلسات الأسبوع الماضى، مع اقترابه من مستهدف 15500 نقطة، مرجحا أن يعاود المؤشر اختبار المستوى على المدى القريب.

حدد جمال الدين مستوى 15000 نقطة، مستوى إيقاف خسائر، حال ما تعرض المؤشر لضغوط بيعية، كما حدد مستويات الدعم عند 15155 نقطة، تليها 15075 نقطة على التوالى.

من جانبها أشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إلى أن EGX30، استهل تعاملات الأسبوع الجارى على صعود 140 نقطة، بعدما تمكن من التماسك أعلى مستوى الدعم 15150 نقطة، فى إشارة لإنهاء عمليات التصحيح، التى شهدها على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، ليعيد التجربة على مستوى المقاومة الأول 15300 نقطة، مدعومًا بارتفاع أحجام التداولات، والتحرك الإيجابى لعدد من الأسهم القيادية، على رأسها سهم البنك التجارى الدولى، وسهم مصر الجديده للإسكان.

توقعت ميادة، أن يسعى EGX30 خلال الجلسات المقبلة للارتداد فى محاولة إعادة التجربة على مستوى 15500 نقطة مره أخرى، حال تمكنه من اختراقه يستهدف المؤشر مستويات 15650- 16000 نقطة.

قالت إن المؤشر لا يزال يحمل رؤية مستقرة على الأجل القصير، طالما حافظ المؤشر البقاء والاستقرار أعلى مستوى الدعم 15000 نقطة، الذى يعد مستوى إيقاف خسائر للمستثمر قصير الأجل.

على صعيد EGX70 أشارت إلى أن المؤشر تمكن من إنهاء عمليات التصحيح التى شهدها على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، حول مستوى الدعم 835 نقطة، ليعاود الارتداد مستهدفا مستوى المقاومة 855 نقطة، الذى مثل عائقًا أمام صعود المؤشر فى عدة محاولات على مدار 4 أسابيع، بدعم من القوى الشرائية التى ظهرت خلال تعاملات الجلسة الافتتاح.

قالت إن نجاح مؤشر EGX70 فى تجاوز مستوى المقاومة 855 نقطة، يفتح الطريق لاستهداف مستويات 870-900 نقطة، مرجحة أن تعوق مستويات الدعم -835 820 أى تراجع على الأجل القصير.

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأحد، سيطرة بيعية على تعاملات المصريين والعرب، بقيمة 101.29 مليون جنيه، و1.45 مليون جنيه، على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 102.74 مليون جنيه.

اتجه الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 12.24 مليون و232.7 ألف جنيه على التوالى، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.1 مليون جنيه.

سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى بيع بقيمة 89.05 مليون جنيه، و1.21 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت الأجنبية صافى شراء بقيمة 101.64 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا