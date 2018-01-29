الطحانون المصريون تستأجر مطحن سوهاج الوطنية

شريف عمر:



تستعد «سوهاج» الوطنية للصناعات الغذائية، لإطلاق خطة توسعية فى العام الحالى، معتمدة فى ذلك على تأجير مطحنها لصالح شركة «الطحانون المصريون»، بجانب إجراء زيادة رأسمال بالبورصة بقيمة 200 مليون جنيه، لاستغلال قرار تفعيل حق تداول الاكتتاب لأسهم الكيانات المقيدة فى سوق خارج المقصورة.



وقال ممدوح فؤاد، رئيس مجلس إدارة سوهاج الوطنية، إن الأخيرة وقعت عقودًا لتأجير مطحنها لصالح شركة «الطحانون المصريون» بقيمة إيجارية سنوية تقارب 3 ملايين جنيه، موزعة ما بين تحمّل المستأجرة لأجور العمالة التى تبلغ 90 ألف جنيه، وسداد 1.850 مليون نقدياً لصالح سوهاج الوطنية.



وأضاف، فؤاد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركة «الطحانون» ضخت 500 ألف جنيه فى أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المطحن، وهو مبلغ سيتم خصمه من القيمة الإيجارية خلال العامين المقبلين، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 150 طن دقيق فى اليوم و45 ألف طن سنويًا.



وأشار إلى أن عقد الإيجار سيؤثر إيجاباً على الملاءة المالية لسوهاج، لدوره فى خلق مصدر للإيراد بدلاً من ترك المطحن مغلقاً، كما أن شركة الطحانون تسعى لإنتاج دقيق السيمولينا الفاخر، وتوريده لمصانع المكرونة فى الصعيد، بجانب تصدير نسبة من الإنتاج، بشكل سيعزز من انتشار الصناعة فى الصعيد.



وتعمل شركة «الطحانون» فى مجال الصناعات الغذائية، واستيراد القمح وطحنه، ومملوكة لرجل الأعمال وليد دياب غانم.



فى سياق متصل، تطرق فؤاد لمساعى «سوهاج» الوطنية لتدبير تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الحالى، لإقامة مطحن لإنتاج الدقيق استخراج %72 و%82 الأكثر شيوعاً بالسوق المحلية، والمستخدم فى إنتاج الخبز.



بالإضافة لإنشاء مصنع للمكرونة، وآخر لإنتاج الأعلاف، وصومعة لتخزين الحبوب بطاقة استيعاب 30 ألف طن، وذلك على قطعة الأرض المملوكة للشركة فى منطقة أخميم والبالغ مساحتها 12 فدانا.



وعلى صعيد سوق المال، أشار فؤاد إلى أن الشركة تنتظر صدور الحكم النهائى 20 فبراير المقبل من محكمة القضاء فى قضية تجزئة سهم الشركة.



وأقامت سوهاج الوطنية دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لعام 2009، و8 لعام 2012، لتمكين الشركة من السير فى إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم لكل سهم أصلى بعد التجزئة.



وأكد أن الشركة مستمرة فى القضية لرغبتها فى الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة، لافتاً إلى أنه بعد صدور الحكم ستبدأ الشركة مخاطبة إدارة البورصة لتجزئة السهم بقيمة ستتم دراستها لاحقاً، والسير فى إجراءات زيادة رأس المال، بقيمة تقارب 200 مليون جنيه.



ولفت رئيس مجلس إدارة سوهاج الوطنية إلى أن الشركة أنهت التعاقد مع شركة أبسلوت فاينانشيال والتى كانت تتولى المستشار المالى لتوسعات سوهاج منذ يونيو 2016، كما أوقفت جميع المساعى للحصول على قروض بنكية، فى ظل بدء النشاط التشغيلى للمطحن وقرب الحكم فى قضية تجزئة السهم.



وأشار فؤاد إلى أن رأسمال سوهاج الوطنية يبلغ حالياً 21 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية ما بين %23 لهيئة الإصلاح الزراعى، و%8 لنقابة الزراعيين، و%4 لنقابة التطبيقيين، و%65 لمساهمين أفراد.



ورحب رئيس مجلس إدارة سوهاج الوطنية الغذائية، بقرار إدارة البورصة، تفعيل آلية تعامل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة بالبورصة، مؤكداً أن الشركة ستستفيد من القرار خلال النصف الثانى من العام الحالى، فى إجراء زيادة رأس المال لتصل إلى 250 مليون جنيه، متوقعاً لجوء هيئة الإصلاح الزراعى لبيع حق الاكتتاب.



ومنذ شهر أعلنت إدارة البورصة عن تفعيل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة، بهدف إتاحة الفرصة للشركات غير المقيدة لزيادة رؤوس أموالها.



يذكر أن «سوهاج الوطنية" إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، قبل أن تشطب، ويجرى التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل، فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009، وتعمل فى مجال طحن القمح، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصًّا بإنتاج الدقيق، واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج خبز الفينو.