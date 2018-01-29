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تكريم جهينة ضمن قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصرية لعام 2017

المال - خاص كُرمت شركة جهينة كواحدة من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة لعام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن استفتاء مؤسسة أموال الغد الاقتصادية الذي جاء على هامش احتفالية المؤسسة السنوية تحت عنوان "قمة مصر للأفضل". وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أن التكريم يدعم ريادتها في مج

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محاضرة فيديو للاعبى الأهلى عقب المران الجماعي استعدادا للإسماعيلي

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ماذا تعرف عن؟ .. سلسلة جديدة بالعربي للنشر

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بورصة وشركات

للعام الثالث .. القلعة ضمن أكبر 100 شركة في مصر

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أسماء السيد:

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية أمس، عن اختيارها ضمن أقوى 100 شركة أداءً في البورصة المصرية للعام الثالث على التوالي، فيما تم اختيار ماريان غالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "سفنكس" لإدارة الاستثمار المباشر ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري خلال عام 2017.

وتنضم "غالي" بذلك إلى باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، التابعة للقلعة في قطاع الطاقة، وغادة حمودة، رئيس قطاع التسويق بشركة القلعة، واللاتي تم اختيارهن بقائمة عام 2016.

وتم تكريم "القلعة" خلال احتفالية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بمشاركة وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعي،  والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و قطاع الأعمال و التنمية المحلية، و النقل ، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات في مجتمع الأعمال والهيئات الدبلوماسية في مصر.

وأعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه باختيار القلعة ضمن أقوى 100 شركة في مصر للعام الثالث على التوالي، و اختيار ثلاثة من كبار التنفيذيين بشركة القلعة ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرا في مصر، إذ تقدم كل منهن مثالاً يحتذى به للجميع رجالاً وسيدات .

تجدر الإشارة إلى أن "غالي و"كفافي" و"غادة" تم اختيارهن ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر، تقديرًا لدور وإسهامات المرأة في النهوض بالاقتصاد المصري من خلال المشاركة الفعالة في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المصرفي والصناعي وقطاعات الطاقة والتسويق والتطوير العقاري والاتصالات وريادة الأعمال والعمل العام.

و قالت ماريان غالي، إنها تفخر بالدور الذي لعبته في تنمية الشركات المتوسطة والمساهمة في دعمها وتحويلها إلى شركات رائدة وقادرة على المنافسة على الساحة الإقليمية، وإلى جانب منصبها بشركة "سفنكس" لإدارة الاستثمار المباشر، تشغل "ماريان" أيضًا منصب العضو المنتدب لمجموعة "جراندفيو" القابضة، وتحظى بخبرة واسعة في مجال الاستثمار المباشر في السوق المصرية، فضلاً عن توليها إدارة عائدات الوقف الدائم التي تخصصها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، إن قائمة تصنيف أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر تطرح منصة هائلة أمام القيادات من النساء لتبادل الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات، وكذلك توفير الإرشادات والتوجيهات في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن هذا التصنيف يعد بمثابة شهادة لما يذخر به المجتمع المصري من الكوادر والمحترفين من النساء، 
كما أنه يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه السيدات في تنمية الاقتصاد، وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع. وأعربت عن تطلعاتها لرؤية المزيد من الإنجازات المحققة، من جانب السيدات بالتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى زيادة الدور الحيوي الذي تلعبه السيدات بمختلف القطاعات الاقتصادية، عبر تقلد أبرز المناصب القيادية التي جرت العادة أن يشغلها الرجال.

وتعتز "القلعة" يتبني أهداف خطة التنمية المستدامة وتقديم مثال يحتذى به في تمكين السيدات وتشجيعهم على شغل مختلف المناصب القيادية والتنفيذية.
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