فى مدينة العـقاد 638 تذكار جيتى 6

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أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى أن الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة قد توفرت اليوم خلال إلتئام القمة الثلاثية بين رؤساء السودان ، مصر و إثيوبيا.
وقال موسى انه منذ ان توقف المسار الفني في اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي اقتنعنا ان الامر يحتاج الى ارادة سياسية لا
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ما تزال تفاصيل الإفراج عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مبهمة، إلا أن صحيفة "فوربس" الأمريكية أزالت اللثام عن بعضها.
وأكد مصدر مطلع على حيثيات الصفقة لـ"فوربس" أن حرية الأمير كلفته التخلي عن كافة أصوله وأسهمه تقريبا في شركته المملكة القابضة مقابل بدل مادي محتمل، كما منع من السفر
خلال 24 ساعة
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أكد مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، عودة 152 مصريًا ووصول 64 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن المنفذ استقبل 152 مصريًا بينهم 115 وصول شرعي و37 غير شرعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
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قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن نظام سعر الصرف الجديد الأكثر مرونة في المغرب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات وتحويلها إلى مركز مالي لأفريقيا.
وقبل أسبوعين، أطلق المغرب نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة في إطار إصلاحات لتحرير السوق