فى مدينة العـقاد 638 تذكار جيتى 6

فاوست



هذا الفصل لن يقدره حق قدره، ويقدر عبقرية الأستاذ العقاد فيه، إلاَّ من كابد وبذل الجهود المضنية لفهم «فاوست» العسيرة جدًّا على الفهم.. وإذا بالعقاد يأخذه إلى الشاطئ فى يسر وسهولة ومتعة وعمق فهم وتحليل، أتاح له ذلك عبقريته المشهودة، وعقله الفذ، ومعارفه الواسعة.. وهى مكنات لابد أن تتوافر فيمن يريد فهم رواية «فاوست»، وهى رواية يتوه تحصيلها فى غابة كثيفة بعيدة المنال، قد يدفع إلى تحملها والسير فى أدغالها نفحات قريحة جيتى ولمحات الجمال وعمق الأفكار المتفرقة التى تصادفه فى رحلته العويصة!

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وخرافة «فاوست» خرافة قديمة، يردها «هينى» إلى ما قبل غزو النورمان للبلاد الإنجليزية، ويقول إن الشاعر «روتبيف» وهو من شعراء القرن الثالث عشر فى فرنسا قد أخذها ونسج على منوالها فى إحدى منظوماته الصوفية.



وخلاصة الخرافة أن «فاوست» هذا كان رجلاً ورث عن عمه مالاً وتعلم كل علمٍ فى زمانه وتبحر فى حقائق الدين والطب والفلسفة والسحر والفنون السوداء، ولكنه لم يظفر من الحقيقة الكبرى بطائل، ولم يطلع على سرًّ لم يكن يعلمه.



فاستولى عليه القنوط من المعرفة الإلهية، وأضاع ماله فى الشهوات، ونهك جثمانه فى المعاصى، وناهز الشيخوخة الفانية، وأدركته حسرة على شباب زائل لم يستنفذه كله فى المتعة والسرور، فبرز له الشيطان يغريه ويساومه على روحه وجسده، فقبل عرضه، وعقد معه عهدًا أمضاه بدمه، على أن يمد له الشيطان فى الشباب أربعة وعشرين سنة، ثم يأخذ منه روحه وجسده.



فلما أطاع الشيطان، رجعت إليه الفتوة، فَفَجَر وفسق وقتل وظلم وجنى على الأبرياء، وتمادى فى كل غواية وفى كل رذيلة.



هذه هى الخرافة القديمة، فلما جاء القرن الثامن عشر، تناولها الكاتب الألمانى «لسنغ» «لسنج» الملقب بملك النقاد، فأفرغ عليها روح وقيم ذلك القرن المتعطش للمعرفة والحرية، فقدم الطمع فى استجلاء الحقيقة واستطلاع أسرار الحس والنفس، على الإثم الذى يعاقب عليه المرء باللعنة الأبدية، وجعل كسب الرهان لحزب الله على حزب الشيطان، وأظهر هذه الخاتمة فى الفصل الأول الذى انتهى بصوت من السماء ينادى حين فرح الشيطان: «لن تفلح فيما تريد».



وعلى ذلك جرى جيتى فى روايته، فختم لفاوست ومرجريت بالخلاص ورد الشيطان بالخذلان.



نظم الرواية



قضى جيتى زهاء ستين سنة، على فترات متفرقة فى نظم روايته المستمدة من الخرافة القديمة، ولكن الرواية كانت الشغل الشاغل لحياته، وكل ما عالجه «فاوست» من الشكوك والآلام والمحن والمعارف، إن هو إلاَّ صورة لما خالج نفس جيتى فى شبابه وشبيبته طوال رحلته.



وطبيعى إذن أن تختلف مواطن الرواية وأن تختلف أزمانها، فدارت ما بين سويسرا وإيطاليا، وصاحب المؤلف أخيلتها فى ألمانيا، على حسب الحوادث التى صادفته والشجون التى اعترضته فى فصول الرواية التى جمعت بين القرون الوسطى والعصور اليونانية، ويشترك فى إدراكها فتًى فى العشرين وكهلٌ فى الخمسين وشيخٌ فى الثمانين.



وهذا النطاق الواسع من الزمان والمكان والحياة، فى جيلين متعاقبين، أوسع فى موضوعه، لأنه موضوع النفس الإنسانية بين الفكر والعقيدة والهوى، وبين الفن والعلم والسحر، ثم بين اليأس والرجاء، والحرمان والغفران.



وهذا الموضوع كبير عالجه فكر كبير، ولكنه أيضًا موضوع متفرق عالجه فكر متفرق، لأن الحقائق كانت عند جيتى أشتاتًا تُلاَحظ كل واحدة منها لذاتها وتُدّخر لذاتها.



قال «هينى» فى وصف رواية «فاوست»: «إنها تشتمل على شذرات جميلة، ولكنها تشتمل إلى جانبها على أشياء لا يبرزها للدنيا إلاَّ من وقر فى خلده أن من عداه من الناس مغفلون».



ويصادق الأستاذ العقاد على هذا الرأى، ويقرر أن الحشر فى الرواية كثير، والتفكك فيها ظاهر، والمحاولة الفنية فى سبك أجزائها ضعيفة، وزاد جيتى على ذلك أن وضع فى الطريق أعشابًا لم يكن فيها نفع ولا لها ضرورة.



ومع ذلك فهو يرى أن الحشو والإملال لا يحجبان أن الرواية صنعة قريحة عظيمة، وأنها مرآة حياة واسعة غاصة بذخائر الفن والمعرفة والفهم العميق الرجيح، ولن ينسى القارئ أنه يطلع فى الرواية على عبقرية نادرة، ولكن كمن يذهب إلى الأهرام ليتفرج بالنظر إليها.



ويرى الأستاذ العقاد أن الجزء الأول من الرواية أحسن حالاً بالنسبة لوحدة السبك، لأنه يمس قلب الإنسان ويستجيش عاطفته بقصة الفتاة «مرجريت» التى وقعت فى حبائل الشيطان فجرها إلى الفسق فالقتل ثم العار فالسجن والجنون، فالصورة التى رسمها جيتى لمرجريت، تضارع أجمل الصور الإنسانية التى ابتدعتها الآداب فى جميع العصور.. وعلى هذه الصورة الحية تقوم الرواية، وإلى هذه الصورة يُعزى النجاح الذى أصابته عند الجمهور.



ومع أن الجزء الأول أحسن حالاً من ناحية التناسق والتنظيم كما ذكر الأستاذ العقاد، إلاَّ أنه يرى أن فيه مناظر كاملة لا علاقة لها بنسق الرواية، ومن طرائف ذلك فيما يسرد أن جيتى كان قد نظم أبياتًا يحمل فيها على ناقديه، فلما تعذر عليه نشرها بالصحف، وضعها بالجزء الأول للرواية بغير تمهيد ولا تفسير!



أما الجزء الثانى، فيرى أنه الفوضى بعينها، يزيد عليها الغموض الذى لا ينتهى إلى طائل، ذلك أن هذا الجزء كله قائم على قصيدة نظم جيتى بعضها قبل صدور الجزء الأول للرواية، ونظم باقيها بعد صدوره، ونشرها كلها على حدة فى سنة 1827، وسمّاها وهو يشعر بما فيها من خلط: «خيال الظل الكلاسيكى الرومانتيكى»، ولكنه جعلها محور الجزء الثانى للرواية بما ألصق بها وأضاف إليها، وهى قصيدة «هيلين» الفاتنة اليونانية التى دارت حولها فى الإلياذة حرب طروادة المشهورة.



أما الرموز الغامضة الشائعة فى الجزء كله، فمثالها بناء «فاوست» «بهيلين»، وجيتى يرمز بذلك إلى الحضارة الأوروبية التى هى زواج بين الثقافة الإغريقية ويرمز لها ب «هيلين» وبين ثقافة القرون الوسطى التى هى «فاوست».

ومن رموزه ما كان هو نفسه لا يفهمه، ويتمثل الأستاذ العقاد تدليلاً على ذلك بحديث دار بين جيتى وصديقه «اكرمان»،. ويعلق بأن هذا كان ربما أثرًا من آثار الولع بالأسرار، أو عَرَضًا من أعراض الشيخوخة يبدو على المفكرين عند الإحساس بقرب النهاية.



وجيتى نفسه يقول بأن لكل عمر فلسفة، فالطفل «واقعى»، والشاب «خيالى»، والرجل «شكوكى» والشيخ «متصوف معتقد بالأسرار»، وأنه هكذا تجرى الدنيا وهكذا جرت، كالشيخ يجد السكينة فيما هو كائن وفيما كان وفيما سيكون.

وحين نتذكر ولع جيتى بالخبايا فى صباه، لا نتعجب من النزعة التى نراها فى «فاوست» الثانية.



وقد تكون للأشخاص فى روايات جيتى بنية قائمة وملامح مميزة، أما الحوادث فليس لها هذه البينة، وسبب ذلك أنه كان يأخذ الزمن ساعة بساعة والحوادث واحدة واحدة، ومن ثم ضاعت الوحدة فى الحوادث برواياته، ولم تضع الوحدة فى أشخاصه.



ويشير الأستاذ العقاد إلى رأى للأستاذ «ارنست لشتنبرجر» شارح جيتى الشهير، ألمح فيه إلى قرب الشيطان من الإنسان، فنراه فى الحقيقة شيطانًا فلسفيًّا نما على جذور الشيطان فى القرون الوسطى، وفيه من عنصر اهرمان فى الديانة الزندية، وفيه ملامح مما قرأه جيتى فى أفلاطون وأرسطو والقديس أغسطين، ويمتزج ذلك بالأساطير وأقوال مفكرين وفلاسفة وكُتّاب مثل ولنج وبوهم وسودبنرج وليبنتز وشكسبير، وقد تبدو فيه أحيانًا لمحة من سبينوزا.



يريد شتنبرجر أن يقول إن جيتى رسم صورة للشيطان كما تطورت من أقدم العصور إلى أن انحدرت إلى عصره بل إلى نفسه، وخلاصة هذه الأطوار تندمج فى تعريف الشيطان إلى نفسه! وجيتى يماثل الشيطان الساخر أحيانًا كما يماثل بطله العالم الساحر طالب المتعة والفهم فى عالم الحس وعالم الفكرة، وكما يماثل فاوست الشاعر فى بعض حالاته ويماثل الشيطان فى بعض حالاته الأخرى، وقد يماثل ثلاثةً معًا فى حالة واحدة.

إن جيتى قد تغنى فى مطلع «فيرتر» بمتعة الحاضر..



وتغنى فى ختام «فاوست» بجمال اللحظة الحاضرة..



وأوحى إلى «فاوست» أن يناشد اللحظة العابرة أن تقف بين يديه لأنها جميلة، فعبرت لا تصغى إليه !!



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