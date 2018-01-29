مصر حياة تجدد التأمين على العاملين في العامة للبترول

news image بورصة وشركات

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالباري اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

news image رياضة

تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصري علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس. وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

تأميـــن

مصر حياة تجدد التأمين على العاملين في العامة للبترول

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الشاذلى جمعة:

جددت «مصر لتأمينات الحياة» عقد التأمين على العاملين بالهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة، وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن عدد المؤمن عليهم 140 ألف عامل بـ110 شركة تابعة، أو تساهم فيها الهيئة العامة للبترول، ويقدر إجمالى مبالغ التغطية بالعقد 43 مليار جنيه.

وأضاف أن التغطيات تشمل الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم، ضمن وثيقة التأمين المؤقت.

وتأمين الحياة المؤقت هو عقد بمقتضاه تدفع الشركة مبلغ التأمين عند وفاة الشخص المؤمن عليه لصالح المستفيدين (الورثة) بشرط حدوث الوفاة خلال مدة معلومة تلى تاريخ التعاقد تسمى «مدة التأمين» أما إذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية المدة، ينتهى العقد ولا تدفع الشركة أى مبلغ من المبالغ التى تكون قد تسلمتها كأقساط من المتعاقد.

وتختلف وثيقة التأمين المؤقتة على الحياة، عن وثائق الحياة الخاصة بالتقاعد، فيتم تحديد مدة التأمين 20 عاما مثلا أو حتى بلوغ سن التقاعد وفى حال وفاة العميل قبل نهاية المدة، يحصل الورثة على مبلغ التأمين وفى حالة بقائه على قيد الحياة لحين بلوغ سن التقاعد يحصل على مبلغ التأمين أيضا أى يغطى الوفاة والتقاعد.

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