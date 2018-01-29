مصر حياة تجدد التأمين على العاملين في العامة للبترول

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

الخميس 01 فبراير 2018 05:42 م

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود