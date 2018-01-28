الرحيل للشباب السعودي شرط فتحي لتمديد عقده مع اﻷهلي



علي المصري



رهن الدولي المصري أحمد فتحي نجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجديد عقده مع القلعة الحمراء، الذي يناهي بنهاية الموسم الجاري، بالرحيل إلى نادي الشباب السعودي، علي سبيل اﻹعارة حتي نهاية الموسم، قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وشهدت الساعات الماضية شرطاً وحيداً من فتحي لتجديد تعاقده مع الأهلي لموسمين مقبلين، وهو الموافقة على رحيله للشباب السعودي خاصة أن فترة الإعارة تمتد لثلاثة أشهر فقط، حيث سينتهي الدوري السعودي في شهر مايو المقبل.



ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موافقته على رحيل فتحي للشباب السعودي، وتجديد عقده مع الفريق خلال الساعات المقبلة على أن يكون لقاء الإسماعيلي الأخير للجوكر مع الفريق.



وسيوقع فتحي على تمديد عقده مع الأهلي لمدة عامين قبل الرحيل، ليضمن عودة اللاعب إلى صفوفه مرة أخرى عقب انتهاء الإعارة.



وكان فتحي (33 عاماً) خاض تجربة الاحتراف بالدوريات العربية أكثر من مرة سابقة، إذ لعب ضمن صفوف كاظمة الكويتي عام 2007، ومع أم صلال القطري في موسم 2015/2014.



ويعد فتحي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب مصر التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2018 في يونيو المقبل.



ويحتل الشباب حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، جمعهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات وخسارة 6 مواجهات.