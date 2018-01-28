شركات التأمين تلجأ للميكنة لفك شفرة النمو

رجب عزالدين
أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي.
وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.
وأوضح البيان وجود
رضوى عبد الرازق
سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير
منى عبدالباري
اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه.
وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم
علي المصري
علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس.
وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل