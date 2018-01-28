شركات التأمين تلجأ للميكنة لفك شفرة النمو

مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة



نقلت شركات التأمين حلبة المنافسة فيما بينها إلى مربع الميكنة، فى خطوة استباقية تستهدف تعظيم معدلات النمو عبر بوابة الإصدار الإلكترونى للتغطيات النمطية، كالسفر، وإجبارى السيارات، والحوادث، ومتناهى الصغر.



واتجهت الشركات للتسويق الإلكترونى لتعظيم الأقساط، وزيادة قاعدة العملاء، وتوفير البيانات التى تمكن صانع القرار التأمينى من إجراء الدراسات التى تعمل على تجويد الخدمة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة.



من جانبه، قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة «GIG» لتأمينات الحياة، إن شركات التأمين لجأت إلى تطوير البنية التكنولوجية التى تمتلكها، واستخدام التسويق الإلكترونى بها كأحد أسلحة تجويد الخدمة.



أضاف أن الميكنة تخدم شركة التأمين التى تسعى لتطوير أدائها بشكل مستمر، وذلك لأنها توفر كمًّا كبيرًا من المعلومات والتقارير التى تُسهم فى جودة وسرعة اتخاذ القرار.



وأكد أسعد أنه كلما زاد استخدام الميكنة وتكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين زادت الإنتاجية، وارتفعت حصيلة الأقساط، وزادت نسبة نمو الشركة، وامكنها التحكم بدرجة أكبر فى إدراة المخاطر.



وأشار إلى أن الميكنة من أهم عوامل جذب العملاء بالسوق باعتبارها توفر الوقت والمجهود، وتضمن خدمة متميزة للعميل، بالإضافة إلى أنها تحقق مستهدفات الشركات من النمو من خلال التسويق الرقمى، فضلا عن تدخل الإدارات المختلفة، كل فى تخصصه دون أى عرقلة.



وأوضح العضو المنتدب لشركة «GIG» لتأمينات الحياة، أن التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد فى عرض الشركة لمنتجاتها بالتفصيل، ويرفع من مستوى الطلب عليها على عكس الطرق التقليدية التى لا غنى عنها، والتى تستهلك وقت ومجهودات طويلة حتى تتم العلاقة التعاقدية الكاملة مع العميل.



ويرى أسعد أن طبيعة المنافسة بين شركات التأمين تغيرت فعليًّا لعدة أسباب؛ منها زيادة عدد اللاعبين بالسوق، بالإضافة إلى تحول نمط المنافسة من الأسعار إلى التميز فى طريقة الخدمة وعرضها وإتمام تقديمها للزبون، علاوة على تغيير سلوك العميل فى جلب احتياجاته.



وفى نفس السياق، أكد السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة «الدلتا للتأمين»، أن شركته قادت السوق فى الحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشاط التأمين الإجبارى على السيارات، لإصدار وثيقة المسئولية المدنية قبل الغير، الناتجة عن حوادث المركبات.



وأضاف أن الميكنة والإصدار الإلكترونى صار توجهًا عاما فى السوق، إذ عانت الشركات من خسائر نتيجة بعض الممارسات فى التأمين الإجبارى، مما أدى إلى زيادة فاتورة التعويضات، وقلة كفاءة تحصيل الأقساط، فيما ستتجاوز ذلك عبر الإصدار الإلكترونى للوثائق، فتتحكم تمامًا فى أعمال الإصدار، وتسيطر على التحصيل، تتأكد من سلامة إجراءات صرف التعويضات.



وأوضح الجوهرى أن التطور التكنولوجى رغم تكلفته على شركات التأمين إلا أنه بات استثمارا للمستقبل، وعوائده تفوق تكاليفه على المدى المتوسط والبعيد، خاصة فى ظل محاصرة فاتورة التعويضات المتزايدة، بما سينعكس على الأرباح المحققة.



واعتبر أن أبرز تحدٍ يواجه تطور تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين هو القدرة على التوافق معها سريعا، وذلك بعمل بنية تكنولوجية، لافتا إلى أن العملاء أصبح لديهم ثقافة تكنولوجية، فالغالبية تستخدم الهواتف الذكية، ويحملون بطاقات ائتمان، ويتعاملون مع الإنترنت، لذا فمن السهل تقبل الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين والتجاوب معها، بما يوفر الوقت والجهد على العميل، وأيضا لشركة التأمين.



وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CIS» إن استخدام الميكنة داخل يسهم فى تقديم خدمة متميزة للعميل، لافتا إلى أن تكلفة الميكنة عالية، وهى إحدى الصعوبات التى تواجه الشركات، لكن هذه التحديات تتضاءل أمام العائد المحقق منها، والذى يؤثر بالإيجاب على الإنتاجية ومستوى الخدمة نفسها.



وأضاف ذكرى أن تطوير نظام الشركة المعلوماتى يستهدف فى المقام الأول توسيع قاعدة العملاء، وأشار إلى أن الجمعية قامت بجلب جديد تم تشغيله قبل أيام، وذلك بعد الانتهاء من تدريب عليه استمر أكثر من 3 أشهر.



ولفت إلى أن النظام الذى تم جلبه من شركة «أوبتمايزا» الأردنية المتخصصة فى بيع أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الاقتصادية فى الشرق الأوسط بتكلفة قدرها 100 ألف دولار يغطى كل أقسام التأمين بالجمعية، كتأمينات الإجبارى، والإصدارات، والتعويضات، والشئون القانونية، وإعادة التأمين، والموارد البشرية، كاشفًا أن ادخاله، كان أحد اشتراطات هيئة الرقابة المالية لإعادة الهيكلة، واستعادة فرع السيارات الإجبارى ثم فرع السيارات التكميلى.



وأوضح العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى» أن مزايا النظم التكنولوجية تتركز على منع ازدواجية التعويضات، ومنع اختراق خصوصية المعلومات بالأساس، علاوة على أن المنافسة فى المرحلة المقبلة بين شركات التأمين لن تكون على الخدمات وحدها بل سيحتل التطور والتحديث التكنولوجى الأولوية فى سرعة وكفاءة تقديم الخدمة من الشركة لعملائها.



ورأى أن إصدار هيئة الرقابة المالية تنظيم إصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات وإصدار التأمين الإجبارى الإلكترونى يعد تأكيداً للتحول الرقمى الذى غزا سوق التأمين المصرية، والذى سيحدث بدوره نقلة نوعية فى الأقساط بعد عام من تنفيذ تلك القرارات.



ومن جهته، أكد أحمد شهاب، مدير عام شركة «قناة السويس للتأمين»، أنها تزاول الإصدار الإلكترونى لوثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى»، وكذلك وثيقة تأمينات السفر بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية التى رأت النظام التكنولوجى الخاصين، وتأكدت من جاهزيته وقدرته على العمل بكفاءة وأمان، لافتا إلى أن شركته حرصت على تطوير بنيتها التكنولوجية منذ سنوات.



وأوضح شهاب أن التطور التكنولوجى والميكنة التامة للعمليات أصبح ضرورة وليس رفاهية؛ لأنها ظاهرة عالمية، كما أن شركات التأمين المصرية التى تريد الحصول على تصنيف ائتمانى يجب أن تكون لديها ميكنة تامة لأعمال الإصدار والتعويض وغيرها كأحد شروط منح التصنيف علاوة على تأثيره فى درجته.



وأكد أن التطور التكنولوجى يساعد الشركات على تكوين قاعدة بيانات فى كل فروع التأمين، وفى أعمال الاكتتاب والتسعير، كما يسهم ذلك فى اختصار الوقت وسرعة عملية إصدار الوثائق وتسوية التعويضات، كما فتح الباب أمام السداد الإلكترونى للأقساط من قبل العملاء، وهو ما يزيد كفاءة التحصيل ونسبتها ويسهم فى تنمية استثمارات الشركات، وتوفير وقت العمل وجهده، بدلا من الذهاب للفروع لسداد القسط.



واعتبر شهاب أن العائد من الميكنة الإلكترونية لأعمال شركات التأمين يفوق تكاليف تنفيذها فى ظل امتلاكها كوادر متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وقدرتهم على تطوير أنظمها الإلكترونية مع اتجاه الشركات لمجال تطبيقات الهاتف الجوال لخدمة العاملين والعملاء معا، حتي يمكن للعامل القيام بمهام عمله حتى خارج مكتبه، كما يسمح للعميل معرفة بعض التفاصيل عن وثيقته وتقديم طلب لتعديل شروط الوثيقة أو تقديم الشكاوى.