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بالأنفوجراف 5 معلومات عن تطوير مقعد السيفي بالجمالية

إعداد : دعاء محمود انفوجراف : آية رمزي افتتح وزير الآثار خالد العناني، أعمال تطوير مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية . أسباب التطوير مقعد السيفي هو الأثر الخامس ضمن 7 مباني أثرية بالجمالية يتم ترميمها في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقا

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تطبيق جديد من جوجل يكشف شبيهك بالعالم و30 مليون مشارك

متابعات طورت شركة جوجل، عملاق الصناعات التكنولوجية، تطبيقا جديدا من شأنه مساعدة المستخدمين على العثور على أشباههم الذين تم تصويرهم في الأعمال الفنية، من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف العصور. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلة فوكاس الإيطالية إن جوجل أصدرت تطبيقا أطلقت عليه جوجل فنون وثقافة أو Goog

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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ورئيس أنجولا

المال- خاص  استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأحد بمقر إقامته بأديس أبابا رئيس أنجولا “خواوو لوريسنو”. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه لنظيره الأنجولي التهنئة لانتخابه رئيساً لأنجولا، متمنياً أن تشهد أنجولا خلال فترة رئاسته كل تقدم وإزد

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ترامب: سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية غير منصفة

متابعات  اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الاحد ان سياسة الاتحاد الاوروبي التجارية مع الاتحاد الاوروبي "غير منصفة"، محذرا من ان مشاكله الكثيرة مع بروكسل "قد تتحول الى شيء كبير جدا"، وفق ما ذكرته الوكالة الفرنسية وقال ترامب لقناة "آي تي في" البريطانية "لا يمكننا ادخال بضا

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قراءة منصفة لثورة يناير 2011

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ربما من الواجب بعد مضى سبع سنوات عجاف أعقبت انتفاضة الجماهير الساخطة ضد نظام الحزب الحاكم فى يناير 2011.. انصاف هذه الثورة التى لم يكن بإمكان تنظيمات ملتبسة لها أچنداتها الخاصة أن تركب موجتها قبل أن تفرز قياداتها الوطنية بعد عامين على قيامها فى يوليو 2013، إلا أن أصداء التشويش الذى رافق بداياتها نظراً لتداخل تناقضات عديدة سبقت وواكبت مسيرتها الأولى- لا تزال باقية- تؤثر بالسلب على ضروراتها الوطنية أو مع ذلك فقد تمكنت توابع هذه الثورة الينايرية من إزاحة نظامين للحكم فى أقل من عامين، أولهما شمولى أوليجاركى.. والآخر فاشيستى دينى.. لا تزال تدعمهما دوائر داخلية وخارجية لها أهدافها المغايرة مع أولويات الغايات الوطنية العليا.. التى يفرض توقيتها تفاعلات وتحديات معقدة.. ولتكون الجماهير صاحبة الثورة ووقودها ومكوك أزماتها، وإنطلاقاتها بسيان.. لا تشارك بالجهد المطلوب فى تأسيس الأوضاع الجديدة لأسباب حقيقية أو مختلقة دعائياً تعوق مسيرتها سواء على المستوى المحلى أو لكى لا تصبح من بعد إسقاطها اثنين من أعتى النظم السلطوية فى العالم العربى.. نموذجاً يحتذى به الآخرون بأساليبها النهضوية.. ومنعاً للتفتيت الجارى بالمنطقة العربية على قدم وساق، باستثناء مصر- حتى الآن- التى تتعرض لمكائد خارجية بمساعدة فلول النظامين السابقين- الأوليجاركية الرأسمالية المعاصرة- بحسب التحليل الماركسى الغربى لثورة يناير «الممتدة»، إذ تطل الفلول بأذنابها من حين لآخر من «مزبلة التاريخ».. التى توقعت هذه الزاوية مصيرهما المحتوم إليها- الحزب الوطنى وجماعة الإخوان- فى مقال سابق 31 مايو 2009 بعنوان «كربلاء مصرية» انتقد خلالها اتفاقهما كممثلين للسلطة والمعارضة على إنجاح مرشح نقابى دون المستوى العلمى أو الأخلاقى، ليسقطا فى أقل من عامين إلى «مزبلة التاريخ»- بنص التعبير آنئذ- إلا أن أذنابهما يحاولون جاهدين الخروج منها لإحياء دورهما مجدداً من الأبواب الخلفية، الأمر الذى يمثل أكبر التحديات للحكام الجدد منذ 2014.. وهم فى سبيلهم لإنجاح جهود الإصلاح والتحديث.. وفى الانتقال بالبلاد من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحداثة إلى ما بعد الحداثة- بما فى ذلك تجديد وتنقية الخطاب الدينى- إذ إن قطار الثورة الذى انطلق فى يناير 2011 ماض فى طريقه ولا أحد يستطيع أن يوقفه، إذ يقول «عبدالناصر» فى هذا الصدد أكتوبر 1961، «إن الثورات الشعبية لا تعرف الإجازات، وإذا توقفت قبل بلوغ أهدافها فإنها لابد أن تنتكس وتجد نفسها مرغمة أمام أعدائها على أن تستسلم بما حصلت عليه من انتصارات مرحلية فى فترات النضال، ثم يتعين عليها بعد ذلك أن تبدأ الطريق الثورى من أوله».
ثورة 25 يناير
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