الحكومة تستعد للتأمين على 33.5 مليون مصري

ماهر أبو الفضل ومروة عبدالنبى:



تستعد الحكومة، ممثلة فى الوزارات المعنية كالهجرة والتربية والتعليم، والتعليم العالى، للتأمين على 33.5 مليون مصرى، منهم 9.5 مليون من العاملين بالخارج، و24 مليون طالب فى التعليم الأساسى والجامعى.



قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع قانون للتأمين الإجبارى على العاملين فى الخارج، لافتًا إلى أن الهيئة شاركت فيه بصفتها الجهاز الرقابى المسئول عن قطاع التأمين.



وأضاف عبدالعاطى، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن التغطيات التى سيوفرها القانون الجديد تضم العجز - سواء كليًا أو جزئيًا - والوفاة ونقل الجثمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا آليات تحصيل أقساط التغطية التأمينية، ومنها تحصيله مرة واحدة عند إصدار جواز السفر، أو على كل رحلة.



ويبلغ إجمالى عدد المصريين العاملين فى الخارج نحو 9.5 مليون، وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، أكدت - فى تصريحات صحفية - أن العدد الحقيقى يفوق الأرقام المعلنة، وقد يصل إلى 13 مليونًا.



وأكد عبدالمعطى أن الدراسة الإكتوارية ستحدد مبالغ التعويضات التى سيحصل عليها المستفيدون.



كما أكد أن الهيئة تدرس التأمين على الطلاب المصريين سواء فى مرحلة التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى.



وأشار إلى أن طلاب التعليم الجامعى لا تشملهم أى تغطيات تأمينية، ويصل عددهم إلى 5 ملايين بالجامعات والمعاهد الحكومية والأزهرية، مقابل 19 مليونًا فى التعليم الحكومى قبل الجامعى.



وأضاف أن طلاب المدارس مؤمن عليهم بقرار من وزير التربية والتعليم بحيث يتم تحصيل جنيهين من كل طالب فى المدارس الحكومية و50 جنيهًا من طلاب المدارس الأجنبية، تسدد مع المصاريف الدراسية، موضحا أنه يتم سداد 20 ألف جنيه تعويضًا فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم الناتج عن حادث أثناء اليوم الدراسى.



ومن المعروف أن وزارة التربية والتعليم أنشات إدارة متخصصة تسمى الإدارة العامة للتأمين على الطلبة، منوطة بتحصيل الرسوم وسداد التعويضات لطلاب المدارس الحكومية والأجنبية.



وأكد عبدالمعطى أن هناك مقترحًا للتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الجامعى لتوفير تغطية تأمينية موحدة على الطلاب تصدر منذ التحاقه بالتعليم حتى التخرج فى الجامعة.



وحول عدم مساهمة الشركات لتوفير التغطية حال الاستقرار على الصندوق الحكومى، أكد عبدالمعطى أن الهيئة تسعى لحماية العملاء وتوفير التغطيات لهم، ولا تعمل لصالح كيانات التأمين.



ومعروف أيضًا أن المُجمّعة التأمين، تشمل شركات تأمين عاملة فى السوق بحد أدنى 3 كيانات، ويصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيسها، وتخضع لإشراف الاتحاد المصرى للتأمين.



ويتم التنسيق بين الشركات التى ترغب فى الانضمام للمجمعة فيما يخص توزيع الأقساط المحصّلة عن الخطر الذى تتم تغطيته وسداد التعويضات، بما يتلاءم مع حصة كل كيان من الأقساط.



أما صندوق التأمين الحكومى فيتم إنشاؤه من أى جهة حكومية، وتتولى تحصيل اشتراكات من الأعضاء أو المستفيدين من التغطية التأمينية، وتحدد التعويضات أو المزايا التى تدفعها للمستفيدين، والأخطار التى تغطيها.



وأشار عبدالمعطى إلى أن اقتراح الهيئة مد المظلة التأمينية لجميع الطلاب سواء فى التعليم قبل الجامعى أو الجامعى يستهدف استثمار الأقساط المحصلة لتعظيم العوائد أو التعويضات المستحقة.