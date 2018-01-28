تذكار جيتى 5

مؤلّفات جيتى



دارت مؤلفات جيتى، حسب تقسيم الأستاذ «تيوفيل جوتييه»، على أربعة أقسام أو مراحل:



الأول. دور التكوين وينتهى سنة 1775، وأهم ما كتبه جيتى فيه: رواية «جوتز» التمثيلية، وقصة «آلام فيرتر»، وكلاهما مشبعة بروح المدرسة الرومانية الجديدة المصطلح على تسميتها «بالمجازية الجديدة» أو الزوبعية.



والدور الثانى. هو دور المدرسة القديمة أو اليونانية، وينتهى سنة 1794، وفيه خلص جيتى من هيمنة المدرسة المجازية واقتفى أثر الإغريق، وأهم ما كتبه فى هذا الدور قصائده الغنائية، ورواياته التمثيلية «افيجينى» و«تاسو» و«اجمونت»، ورحلته إلى إيطاليا وحكاية الثعلب، وأغانى ومقطوعات.



والدور الثالث. وهو دور الصداقة مع شيللر، وينتهى سنة 1805، وفيه يظهر روح شيللر الفلسفى وعنايته بالتعميم والنظر والمُثل العليا والرمز إلى الخفايا، وأهم ما كتبه جيتى فى هذا الدور من القصص: «صبى الساحر» و«الله والراقصة» و«طالب الكنوز» و«تلمذة ولهلم ميستر» ورواية «هرمان ودورثى» التمثيلية.



والدور الرابع. وينتهى سنة 1832، وهو دور الشيخوخة الذى بدأ بموت شيللر وانتهى بموت جيتى، وفيه اشتغل جيتى بالمباحث العلمية وكاد ينصرف عن الأدب، وأهم ما كتبه فى هذا الدور قصة «القرابات المختارة» وترجمة حياته التى سمّاها «الشعر والحقيقة» و«الديوان الشرقى» و«رحلات ولهلم ميستر» وتتمة فاوست، وهى التى غلبت فيها نزعة الرموز والألغاز على نزعـة الوضوح والمشـاهد الحاضرة.



وبداهة لا يخلو هذا التقسيم من بعض التداخل بين المراحل، فقد كان جيتى عبقريًّا متعدد الجوانب والمشاركات، ولم تنحصر أدوار نموه وتقدمه فى طريق واحدة، فكانت نظرته لشىء يغنيه فى ساعته الحاضرة، يمكن أن تختلف عند نظرته فى ساعة تالية.



هذا وكان جيتى لوثريًّا فى مذهبه، شكوكيًّا فى عقيدته، فحماسته ـ مثلاُ ـ للكنيسة الكاثوليكية تناقض غير معقول، ولكن ذلك لا يعنى أنه يناقض المجازيين فى كل شىء أو فى كل طور من أطواره. فترى الألغاز والأسرار تتردد فى الجزء الثانى من «فاوست» وهو الجزء الذى كتبه فى دوره الأخير، وتتردد أيضًا هذه الألغاز والأسرار فى رواية «ولهلم ميستر» مع أن معظمها من آثار أيامه الوسطى.



ومن المعروف أنه نظم ديوانه الشرقى فى أيامه الأخيرة، وكان المجازيون يحبون الموضوعات الشرقية، ولكن ذلك لا يعنى أنه آمن فى شيخوخته بالمدرسة المجازية التى استهوته أول شبابه.



كما امتلأ الجزء الثانى من «فاوست» بأساطير ومناظر الإغريق، ولا يعنى ذلك أنه خلو من خفايا المجازيين ومأثورات الدين.



أما اتهامه بالاقتباس، فشىء مضحك، وإلاَّ لجاز اعتبار قوة الرجل ناجمة عما أكله من الثيران وما شابهها بقالة إنها هى التى أعطته القوة.



نعم نولد وفينا بذور كفاءاتنا، ولكننا مدينون فى تكويننا لألوف المؤثرات التى تحتويها هذه الدنيا الواسعة.



والنقاد يخطئون فى تقدير «المشاهد» التى رآها جيتى وأثرت فى تأليفه، كما يخطئون فى تقدير المصادر التى رجع إليها واقتبس منها، كرحلتيه إلى إيطاليا، فلم تكن إيطاليا لازمة لإنتاجه الذهنى، بل لعلها قد بلبلت أفكاره وشغلته بالبحث عن القواعد والنظريات مما كلفه التوفيق زمنًا بين آرائه وأعماله، كما وأنها لم تكن لازمة لإنشاء قصائده أو أشجانه الرومانية المشهورة، فقد كان بوسعه أن ينظمها وهو فى داره.



وصفوة القول أنه كان صاحب عبقرية يقظة، تتلقى كل ما يصادفها ولا يعنيها مما تتلقاه سوى أن تلمس الحقيقة المباشرة وتتملى الحياة الجميلة.



وهناك سمة أخرى فيما يقول الأستاذ العقاد ـ تتصف بها مؤلفات جيتى وهى التفكك وقلّة التماسك، وكثيرًا ما يجمع الكتاب الواحد مقطوعات متفرقة فى أوقات متباعدة، واتسقت فى آخر الأمر على غير نسق. فإذا كان الكتاب رواية فإنه مع عدم الخلل فى رسم الشخصيات يمكنك أن ترى فى الرواية حوادث متلاحقة لا فصولاً متناسقة.



وسبب هذا التفكك فى كتب جيتى، يرجع فيما يرى الأستاذ العقاد إلى ارتباطه بالطبيعة التى جعلت همّه فى التماس الحقيقة المباشرة وتملى الحياة الجميلة فى إبانها، وقد جعله ذلك يأخذ الدنيا شيئًا فشيئًا، وربما الزمن ساعةً ساعة، ويدع كل مطلوب إلى أوانه.



المؤلفــات



ومؤلفات جيتى عديدة لا يتسع لها المجلد الكبير، ناهيك بالرسالة الصغيرة، ومن ثم فإنه لا محل لتفصيل نقدها واستيفاء البحث فيها، ولا مفر من اجتزاء أشهرها وأدلها عليه وأقربها إلينا نحن الشرقيين.



آلام فيرتر



يَنُم جيتى على نفسه فى أولى الرسائل التى كتبها فيرتر، والتى يقول فيهـا:«ما الإنسان ؟ وكيف يجرؤ على مؤاخذة نفسه ؟»، ثم يقول: «أريد أن أنعم بالحاضر وليذهب الماضى إلى حيث ذهب».



وهذا هو جيتى بعينه، الذى لا يرى الإنسان إلاّ ألعوبة فى يد القدر، ولا يطلب من الحياة إلاًّ ما تعطيه وحين تعطيه.



وكلما تقدمت فى القراءة، عرفت أن جيتى وراء فيرتر، وأنه يتسلى عن المصائب والآلام بقراءة الشعر الإغريقى القديم. فكل مصيبة استطاع أن يحيلها إلى «شعور فنى» فهى مصيبة ذاهبة ومن ثم محنة مقبولة.



وقصة فيرتر كلها إن هى إلاَّ لوعة أحالها جيتى إلى «شعور فنى» فاطمأن واستراح.



ولا يختلف جيتى عن فيرتر، إلاَّ فى أن جيتى لم ينتحر بينما انتحر فيرتر، الذى كان يحادث «شارلوت» وخطيبها فى البقاء والخلود ليلة الوداع التى فارقهما بعدها.



وأوحى جيتى إلى أن يختم حياة فيرتر بالانتحار أمران: أحدهما ضرورة النهاية الفاجعة للقصة المحزنة، والآخر- وهو الأهم- هو انتحار صديقه أورشليم الذى كان معه فى «فتزلار» بلدة شارلوت، فقد خطر لجيتى أن يكتب القصة على أثر سماعه بالخبر، ثم أرجأ كتابتها شهورًا حتى تهيأت نفسه للشروع فيها فأتمها على فترات فى أسابيع قليلة، وجاء بطلها من ثم يحكى جيتى فى أول السيرة ويحكى أورشليم فى ختامها.



على أن أورشليم لم ينتحر للحب وحده وإنما للفضيحة وإيصاد أبواب العلية فى وجهه، وفساد صلته برئيسه وطول عزلته وإقباله فيها على قصص الشقاء ومباحث الموت والانتحار.. يناجيها ويتعزى بها.



كذلك لم تكن شارلوت على الصورة التى صورها جيتى فى هواها له ورفعها الكلفة بينهما، فقد كانت تألفه وتميل إلى مجالسته لطرافة حديثه، وتعلق أخوتها الصغار به، ولكنها لم تبلغ فى الألفة أن ترفع الكلفة.



كذلك يختلف «كستنر» خطيب شارلوت فى الواقع عن «ألبرت» خطيبها فى القصة، فهو خيرٌ من ألبرت وأنبل وأقدر، ومن ثم ساءه أن يصوره جيتى فى القصة على غير حقيقته، فعاتبه واعتذر إليه جيتى وعادا إلى الصفح والإخاء.



* * *



نعم كتب جيتى قصة فيرتر فى أسابيع قليلة، ولكنها فى رأى الثقات فى اللغة الألمانية تضارع أخلد أعماله وأقومها، ويقرنونها بأبلغ وأحلى وأنفس ما اشتهر فى آداب تلك اللغة.



ولم تنجح هذه القصة فى ألمانيا فقط، بل كان نجاحها فى فرنسا أكبر وأظهر، وكثر بين الشباب من تزيوا بزى فيرتر وشارلوت، وقرأها نابليون عدة مرات وحملها معه إلى مصر، وتجاوزت شهرتها أوروبا حتى وصلت إلى الصين.



على أن جيتى ينكر الأثر السىء الذى زعموه لقصته، ويقول إنه لم يخلق مرضًا ولم يزد على أن وصف المرض الشائع، وأن عاقبة فيرتر أحرى بأن تحمل الشباب على اجتنابها لا الوقوع فيها.



ويخال الأستاذ العقاد أن جيتى على صدق فيما قاله، فإن أورشليم صديقه انتحر بالفعل قبل كتابة فيرتر، وكان انتحار صديقه هو الذى أوحى إليه بانتحار فيرتر فى نهايتها.



رجائى عطية

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