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  على المصرى  قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمب

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رياضة

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع عنتر واﻷسيوطي يرسل الاستغناء

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 علي المصري


أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، التعاقد رسميا مع محمد عنتر لاعب وسط الأسيوطى سبورت، لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية .


وقام اللاعب بالحضور لمكتب المستشار مرتضى منصور، والتوقيع رسميا على عقود انضمامه لصفوف الزمالك في حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، وبحضور أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي.


وعلمت "المال"، أن اﻷسيوطي سبورت سيحصل علي 15 مليون جنيه نظير الاستغناء عن اللاعب، بالإضافة لـ 25% نسبة من إعادة بيع اللاعب الشاب.


وغادر محمد عنتر معسكر  فريقه الذي يستعد للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له اليوم اﻷحد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري، لتوقيع عقود الانتقال لنادي الزمالك.


وكان مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة مفاوضات مع محمود اﻷسيوطي رئيس نادي الأسيوطي، تم خلالها  الاتفاق على انتقال محمد عنتر للزمالك بعد الاتفاق على المقابل المادي.


وكانت الساعات الماضية شهدت دخول الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه لخطفه من الزمالك قبل أن يتوصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق لضم اللاعب.


ويعقد اللاعب جلسة مع مرتضى منصور بعد قليل في حضور وكيل أعماله للتوقيع رسميا للقلعة البيضاء، والاتفاق علي المقابل المالي الذي سيتقاضاه اللاعب.



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