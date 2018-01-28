news image اتصالات وتكنولوجيا

شركات الإلكترونيات تستأنف خطط التصنيع لدى الغير

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جلال يكتفى بالمران الصباحى.. وعنتر وعبد الغنى ينضمان لتدريبات الزمالك غدا

  على المصرى  قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمب

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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news image اتصالات وتكنولوجيا

قطاع الاتصالات بين جني ثمار الإصلاح وعوائق النمو

أيمن عصام: %10 زيادة سنوية فى استثمارات «فودافون» حتى 2020 جان هاريون: «أورنج» ما زالت تبحث تقديم الثابت الافتراضى خالد حجازى: «اتصالات» تسعى للحفاظ على هوامش ربحيتها ومركزها المالى أحمد البحيرى: «المصرية» تتجه لإطلاق أنظمة الفواتير والبيزنس زياد

news image سيـــاســة

التحفظ على أموال وممتلكات محافظ المنوفية وزوجتيه ونجله

نجوى عبد العزيز وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى. وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات

رياضة

أول تعليق لوزير الرياضة على خسارة مصر كأس إفريقيا لليد

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المال- خاص 

 قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء السبت، إن منتخب مصر لليد بحاجة إلى إعداد قوي 

جاء ذلك في أول تعليق للوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة منتخب مصر لليد أمام نظيره التونسي نهائي إفريقيا لليد. 

وأوضح عبد العزيز أن خسارتنا أمام تونس ٢٦/٢٤فى نهائى بطولة إفريقيا لكرة اليد رغم أننا كنّا الأقرب للفوز والتتويج يؤكد أن منتخبنا يحتاج إلى إعداد قوى ومختلف

وأشار إلى أن هذا الإعداد "يشمل كل الجوانب التكتيكية والبدنية والنفسية قبل خوض مباريات كأس العالم فى ألمانيا والدنمارك يناير ٢٠١٩ وقبل أن تستضيف مصر كأس العالم يناير ٢٠٢١ "

وختم الوزير تعليقه قائلا: "بالتوفيق يا شباب ... تحيا مصر"

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