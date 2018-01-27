تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة إفريقيا لليد للمرة العاشرة

news image اتصالات وتكنولوجيا

قطاع الاتصالات بين جني ثمار الإصلاح وعوائق النمو

أيمن عصام: %10 زيادة سنوية فى استثمارات «فودافون» حتى 2020 جان هاريون: «أورنج» ما زالت تبحث تقديم الثابت الافتراضى خالد حجازى: «اتصالات» تسعى للحفاظ على هوامش ربحيتها ومركزها المالى أحمد البحيرى: «المصرية» تتجه لإطلاق أنظمة الفواتير والبيزنس زياد

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

التحفظ على أموال وممتلكات محافظ المنوفية وزوجتيه ونجله

نجوى عبد العزيز وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى. وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image عقـــارات

البناء والتشييد ينتظر قانون المناقصات والمزايدات

حسن عبدالعزيز: التشريع الجديد.. والعقد المتوازن دفعة قوية القطاع محمود حجازى: الإصلاحات المحفزة تصطدم بتعقيدات صغار الموظفين داكر عبداللاه: المشروعات القومية أولى خطوات الإصلاح وضرورة إضافة 4 بنود للقانون أشرف عبدالحكم: الشركات حققت معدلات إنجاز قوية وطورت آلياتها ويجب تفعيل دور البنوك بدور إبراه

news image سيـــاســة

برلماني يعترض على قانون سوميد.. ويسجل المخالفات بمضبطة المجلس

ياسمين فواز   قدم النائب عبد الحميد كمال، اعتراضًا رسميًا على مشروع القانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وسجل المخالفات بالقانون بمضبطة المجلس.   وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشروع يمتد العمل به حتى عام 2055 لمدة 27 عامًا، م

رياضة

تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة إفريقيا لليد للمرة العاشرة

inner image

علي المصري

توج منتخب تونس ببطولة أفريقيا لكرة اليد، عقب فوزه علي منتخب مصر، بنتيجة 26_24، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، علي صالة قصر الرياضة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في نهائي النسخة الثالثة والعشرون من بطولة أفريقيا لكرة اليد.

انتهي الشوط الأول بتقدم مصر 15_13، قبل أن تساهم اﻹدارة الفنية لمروان رجب المدير الفني للفراعنة، في قلب النتيجة بالشوط الثاني، وفشل في مجاراة تفوق جيرونا نظيره في منتخب تونس.

وثأر منتخب تونس لهزيمته انتزاع لقب البطولة من مصر، والثأر لهزيمته فى نهائى النسخة الماضية التى احتضنتها مصر، ليحصد لقبه العاشر في البطولة اﻷفريقية.

وفشل منتخب مصر في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالى، بعدما فعلها عامى 1991 و1992، ومنذ ذلك التاريخ، لم ينجح المصريين فى الحصول على اللقب الإفريقى مرتين متتاليتين

ولم ينجح منتخب مصر في الحصول على اللقب السابع فى تاريخه، والثانى على التوالى بعدما توج باللقب أعوام 1991 ، 1992 ، 2000 ، 2004 ، 2008 ، 2016.

وأخفق منتخب مصر الذى لم يغب عن المشاركة فى البطولة سوى فى أول نسختين من البطولة عامى 1974 ، 1976، في معادلة عدد ألقاب الجزائر التي تأتي في المركز الثاني بسبعة ألقاب، مقابل 6 لمصر، علما بأن منتخب تونس يحتل صدارة ترتيب أكثر منتخبات إفريقيا حصولا على بطولة إفريقيا برصيد 10 ألقاب.

ويملك منتخب تونس الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد، حيث يوجد في رصيده 10 ألقاب لدورات 1974 و1976 و1981 و1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2012، 2018، فيما خسر نسور قرطاج اللقب 7 مرات في أعوام 1985 و1992 و1996 و2004 و2008 و2014 و2016.

أما المنتخب المصري فيحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المتوجين باللقب، بعد تونس (9) والجزائر (7)، ويوجد في رصيد الفراعنة 6 ألقاب نالها في أعوام: 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016، كما خسر منتخب مصر اللقب في 5 مرات في أعوام 1979 و1987 و1989 و2004 و2010 و2018

وفي بقية لقاءات تحديد المراكز، حصدت أنجولا المركز الثالث في البطولة، والمؤهل لبطولة العالم، عقب تغلبها علي المغرب بنتيجة 29_26، لترافق مصر وتونس للمحفل العالمي الذي سيقام في يناير 2019، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والدنمارك.

وخطفت جمهورية الكونغو المركز السابع من الكونغو الديمقراطية، بالفوز عليها بنتيجة 24_23، وفازت الجابون صاحبة اﻷرض والجمهور، بالمركز الخامس، بتغلبها علي الجزائر، بنتيجة 24_23، في مفاجأة من العيار الثقيل،  خاصة وأن منتخب محاربي الصحراء، كان من المرشحين للفوز باللقب، ويملك 7 بطولات ﻷفريقيا.


Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا