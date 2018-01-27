تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة إفريقيا لليد للمرة العاشرة

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زياد
نجوى عبد العزيز
وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى.
وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات
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بدور إبراه
ياسمين فواز
قدم النائب عبد الحميد كمال، اعتراضًا رسميًا على مشروع القانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وسجل المخالفات بالقانون بمضبطة المجلس.
وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشروع يمتد العمل به حتى عام 2055 لمدة 27 عامًا، م