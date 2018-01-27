تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة إفريقيا لليد للمرة العاشرة

برلماني يعترض على قانون سوميد.. ويسجل المخالفات بمضبطة المجلس

الأحد 28 يناير 2018 02:49 م

ياسمين فواز قدم النائب عبد الحميد كمال، اعتراضًا رسميًا على مشروع القانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وسجل المخالفات بالقانون بمضبطة المجلس. وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشروع يمتد العمل به حتى عام 2055 لمدة 27 عامًا، م