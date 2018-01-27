اﻷهلي يفاضل بين تصميمات شعار بطولتي إفريقيا للطائرة

علي المصري



عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مهمًا اليوم السبت؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالبطولة المحدد موعدها في الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل للسيدات، أما بطولة الرجال، فتقام خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل المقبل.



وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم التصميمات المقدمة من جانب شباب الأهلي لاختيار «لوجو» وشعار كل بطولة، بعد طرح مسابقة بهذا الشأن، حيث تم اختيار أنسب التصميمات للمفاضلة بينها، مع مراجعة مصمميها بخصوص بعض الملاحظات من أجل اختيار أفضل تصميم لـ«اللوجو» والشعار يتناسب مع البطولتين.



وتطرق الاجتماع إلى ملف الصالات، حيث تخضع صالة الأمير عبدالله الفيصل لعمليات صيانة مستمرة، إلى جانب تجهيز صالة الشهداء على النحو الذي طلبه الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة خلال جولة التفتيش التي قامت بها لجنة من الاتحاد مؤخرًا قبل توقيع عقود تنظيم البطولتين.



وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولتين قد عقدت عدة اجتماعات على مدار الأسابيع الماضية، وقامت بتشكيل عدد من اللجان الداخلية، كما قامت بطرح مسابقة بين شباب النادي الاهلي لتصميم شعار و«لوجو» لكل بطولة مع رصد مكافأة مالية للمتسابق الفائز، إلى جانب حصوله على بطاقة لحضور مباريات البطولتين، وذلك في إطار التجهيز لخروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة النادي في تنظيم مختلف البطولات.