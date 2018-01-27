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التحفظ على أموال وممتلكات محافظ المنوفية وزوجتيه ونجله

نجوى عبد العزيز وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى. وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات

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البناء والتشييد ينتظر قانون المناقصات والمزايدات

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برلماني يعترض على قانون سوميد.. ويسجل المخالفات بمضبطة المجلس

ياسمين فواز   قدم النائب عبد الحميد كمال، اعتراضًا رسميًا على مشروع القانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وسجل المخالفات بالقانون بمضبطة المجلس.   وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشروع يمتد العمل به حتى عام 2055 لمدة 27 عامًا، م

رياضة

اﻷهلي يفاضل بين تصميمات شعار بطولتي إفريقيا للطائرة

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علي المصري

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مهمًا اليوم السبت؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالبطولة المحدد موعدها في الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل للسيدات، أما بطولة الرجال، فتقام خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل المقبل.

وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم التصميمات المقدمة من جانب شباب الأهلي لاختيار «لوجو» وشعار كل بطولة، بعد طرح مسابقة بهذا الشأن، حيث تم اختيار أنسب التصميمات للمفاضلة بينها، مع مراجعة مصمميها بخصوص بعض الملاحظات من أجل اختيار أفضل تصميم لـ«اللوجو» والشعار يتناسب مع البطولتين.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الصالات، حيث تخضع صالة الأمير عبدالله الفيصل لعمليات صيانة مستمرة، إلى جانب تجهيز صالة الشهداء على النحو الذي طلبه الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة خلال جولة التفتيش التي قامت بها لجنة من الاتحاد مؤخرًا قبل توقيع عقود تنظيم البطولتين.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولتين قد عقدت عدة اجتماعات على مدار الأسابيع الماضية، وقامت بتشكيل عدد من اللجان الداخلية، كما قامت بطرح مسابقة بين شباب النادي الاهلي لتصميم شعار و«لوجو» لكل بطولة مع رصد مكافأة مالية للمتسابق الفائز، إلى جانب حصوله على بطاقة لحضور مباريات البطولتين، وذلك في إطار التجهيز لخروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة النادي في تنظيم مختلف البطولات.
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