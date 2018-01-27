اﻷهلي يواصل تجديد عقود نجومه

علي المصري





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن صبري رحيل، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قام بتجديد تعاقده لمدة موسمين مع الفريق.



وأكد عبد الحفيظ أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود التجديد على بياض ودون أي شروط تفاوضية؛ رغبة منه في التجديد للأهلي تاركًا التقدير للجنة الكرة.



يُذكر أن عبد الحفيظ يقوم بجلسات مستمرة مع عدد كبير من اللاعبين؛ بغرض تجديد وتمديد عقودهم خلال المرحلة الأخيرة.