غالي يقترب من مزاملة عبدالشافي في الفتح

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على المصرى
قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمب
أيمن عصام: %10 زيادة سنوية فى استثمارات «فودافون» حتى 2020
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خالد حجازى: «اتصالات» تسعى للحفاظ على هوامش ربحيتها ومركزها المالى
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زياد
نجوى عبد العزيز
وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى.
وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات