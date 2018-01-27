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جلال يكتفى بالمران الصباحى.. وعنتر وعبد الغنى ينضمان لتدريبات الزمالك غدا

  على المصرى  قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمب

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قطاع الاتصالات بين جني ثمار الإصلاح وعوائق النمو

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التحفظ على أموال وممتلكات محافظ المنوفية وزوجتيه ونجله

نجوى عبد العزيز وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى. وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات

رياضة

علي لطفي يخوض مرانه الأول مع الأهلي

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عادل ينتظم في التدريبات.. ومران استشفائي للمشاركين أمام الرجاء

تدريبات تأهيلية لفتحي ونيدفيد وحمدي.. وعودة مروان ونجيب 

علي المصري 

شارك على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا من نادى إنبي، في فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الحالى، للمرة الأولى في تدريبات فريق الجديد، عصر اليوم السبت، بعدما أنهى النادي إجراءات التعاقد معه.

وكان الأهلي أعلن تعاقده مع حارس إنبي السابق الخميس الماضي، ليشارك لطفي لأول مرة في مران الفريق، على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق، في تدريبات الفريق، اليوم السبت؛ بعدما غاب عن مران القلعة الحمراء، أمس الأول الخميس؛ بسبب ظروف أسرية بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الرجاء، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، حيث اكتفى أيمن أشرف وعلي معلول وباسم علي ومحمد هاني وعمرو السولية وعبدالله السعيد وجونيور أجاي ووليد سليمان، بالجري حول الملعب، بينما خاض هشام محمد تدريباته بصورة طبيعية مع باقي الفريق.

فيما واصل أحمد فتحي وكريم نيدفيد، تدريباتهما التأهيلية، على هامش المران، حيث خصص طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، برنامجًا تأهيليًا للثنائي بعد إصابتهما في العضلة الأمامية، حيث خاضا فقرة تدريبية في الجيم، ثم 10 دقائق جريًا حول الملعب.

وأدى أحمد حمدي لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم، سعيًا للتخلص من إجهاد العضلة الأمامية الذي عانى منه مؤخرًا استعدادًا للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وعاد مروان محسن، مهاجم الفريق، من الراحة التي حصل عليها لمدة 48 ساعة بسبب معاناته من جزع في الكاحل، حيث بدأ خوض تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

وشارك محمد نجيب، مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة منذ إصابته بالعضلة الضامة التي منعته من المشاركة مع الفريق الفترة الماضية، وانتظم في تقسيمة فريق الكرة خلال المران، تمهيدا للمشاركة في المباريات القادمة وفقا لرؤية الجهاز الفني.
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