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شركات الإلكترونيات تستأنف خطط التصنيع لدى الغير

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news image رياضة

جلال يكتفى بالمران الصباحى.. وعنتر وعبد الغنى ينضمان لتدريبات الزمالك غدا

  على المصرى  قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمب

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news image اتصالات وتكنولوجيا

قطاع الاتصالات بين جني ثمار الإصلاح وعوائق النمو

أيمن عصام: %10 زيادة سنوية فى استثمارات «فودافون» حتى 2020 جان هاريون: «أورنج» ما زالت تبحث تقديم الثابت الافتراضى خالد حجازى: «اتصالات» تسعى للحفاظ على هوامش ربحيتها ومركزها المالى أحمد البحيرى: «المصرية» تتجه لإطلاق أنظمة الفواتير والبيزنس زياد

news image سيـــاســة

التحفظ على أموال وممتلكات محافظ المنوفية وزوجتيه ونجله

نجوى عبد العزيز وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى. وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات

رياضة

رسميًا.. الزمالك يعير قمر للإنتاج ورمضان للمقاصة ويستعيد جمال

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على المصرى 

أتم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجراءات إعارة خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى نادى الإنتاج الحربي، لمدة 4 أشهر، بعدما فشل اللاعب فى حجز مكانه فى التشكيل الأساسي للفريق، ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وقام مسئولو الزمالك بإنهاء إجراءات عودة إسلام جمال مدافع الفريق رسميا إلى النادي، بعد قطع إعارته لنادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتواجد حمادة أنور مدير الكرة بالنادي البترولي، في مقر الزمالك اليوم لحسم عودة اللاعب، وذلك لتلبية مجلس الإدارة رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

في المقابل حصل بتروجيت على خدمات الغاني بنجامين أشيامبونج، رسميًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ووقع المهاجم الغاني على العقود رسميا، وحضر إسلام جمال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس النادي في مكتبه.

فيما أعلن مجلس ادارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد مع محمد رمضان صانع ألعاب الزمالك، على سبيل الاعارة لمدة موسم ونصف، وسينضم للتدريبات الجماعية للفريق الفيومى، غدا الأحد، بعد قيده في سجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم، واستخراج الكارنية الخاصة بمشاركته مع الفريق.

وعلمت المال، أن صفقة انتقال محمد عبد الغني مدافع فريق مصر، المنضم حديثا لنادي الزمالك، ستكلف الخزينة البيضاء، 2 مليون و750 ألف جنيه، مع وضع بند فى العقد يفيد بحصول نادى مصر، على 20% من إعادة بيعه مرة أخرى.

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