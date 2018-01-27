المصري يعيد بانسيه وموكورو.. ويختبر لاعب الجيش القطري

جلال يكتفى بالمران الصباحى.. وعنتر وعبد الغنى ينضمان لتدريبات الزمالك غدا

الأحد 28 يناير 2018 03:01 م

على المصرى قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمب