2.1 مليار دولار إنفاقا متوقعا على تكنولوجيا العملات الرقمية‎

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قناة السويس : نثمن دور المرشدين اليونانيين الذين دعموا القناة بعد التأميم

نادية صابر: في إطار أسبوع العودة للجذور، الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الجانبين اليوناني والقبرصي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإبراز تلاحم شعوب الدول الثلاث ، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج جولة تفقدية لوفد ضم عددا من اليونانيين والقبار

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مصادر من أسرته: إطلاق سراح الوليد بن طلال

دبي ـ رويترز: قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، إن الأمير أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه. وأضاف أحد المصادر أنه الوليد بن طلال وصل إلى منزله، وذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه "رويترز" من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وذكر فيه أنه يتوقع تبرئته من

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم مؤتمر نظم التعليم ومجتمع المعرفة

المال خاص: نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية  فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين بعنوان "نظم التعليم ومجتمع المعرفة"، برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وحضر المؤتمر الدكتور شاكر محمد فتحى رئيس المؤتمر

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17 سفينة إجمالى الحركة فى مؤانئ بورسعيد

أماني العزازى:  أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن فى موانئ بورسعيد  اليوم السبت، بلغ 17سفينة، مشيرا إلى أن ميناء شرق سجل خروج  سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن . و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و موجود على الأرصفة 3 سفن، و

اتصالات وتكنولوجيا

2.1 مليار دولار إنفاقا متوقعا على تكنولوجيا العملات الرقمية‎

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محمود جمال:

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC" وصول حجم الإنفاق العالمى على تكنولوجيا البلوك تشين المستخدمة فى العملات الرقمية المشفرة، ومنها البيتكوتن خلال العام الحالى إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 945 مليون دولار فى 2017.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستستحوذ على 40% من حجم الاستثمار، تليها دول أوروبا الغريبة، ثم الصين ودول آسيا والمحيط الهادى باستثناء اليابان والصين.

وكان موقع قد نشر "insidermonkey" قائمة بأكبر 25 شركة حول العالم تتعامل بعملة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى مثل إيثيريم. ومنها لامبورجينى وتسلا ومايكروسوفت وإكسيبديا وورد برس وويكيبيديا.
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