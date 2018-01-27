أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على الآيفون

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قناة السويس : نثمن دور المرشدين اليونانيين الذين دعموا القناة بعد التأميم

نادية صابر: في إطار أسبوع العودة للجذور، الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الجانبين اليوناني والقبرصي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإبراز تلاحم شعوب الدول الثلاث ، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج جولة تفقدية لوفد ضم عددا من اليونانيين والقبار

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news image سيـــاســة

مصادر من أسرته: إطلاق سراح الوليد بن طلال

دبي ـ رويترز: قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، إن الأمير أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه. وأضاف أحد المصادر أنه الوليد بن طلال وصل إلى منزله، وذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه "رويترز" من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وذكر فيه أنه يتوقع تبرئته من

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السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم مؤتمر نظم التعليم ومجتمع المعرفة

المال خاص: نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية  فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين بعنوان "نظم التعليم ومجتمع المعرفة"، برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وحضر المؤتمر الدكتور شاكر محمد فتحى رئيس المؤتمر

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17 سفينة إجمالى الحركة فى مؤانئ بورسعيد

أماني العزازى:  أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن فى موانئ بورسعيد  اليوم السبت، بلغ 17سفينة، مشيرا إلى أن ميناء شرق سجل خروج  سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن . و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و موجود على الأرصفة 3 سفن، و

اتصالات وتكنولوجيا

أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على الآيفون

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المال – خاص

تنشر "المال"، اليوم السبت -27 يناير 2018- قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية، تحميلاً على هواتف "الآيفون" عالميًا، خلال الأسبوع الماضى.

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