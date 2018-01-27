أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على الآندرويد

مصادر من أسرته: إطلاق سراح الوليد بن طلال

السبت 27 يناير 2018 01:14 م

دبي ـ رويترز: قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، إن الأمير أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه. وأضاف أحد المصادر أنه الوليد بن طلال وصل إلى منزله، وذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه "رويترز" من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وذكر فيه أنه يتوقع تبرئته من