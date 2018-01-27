news image نقل وملاحة

عودة 95 مصريًا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

متابعات أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 95 مصريًا ووصول 105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.  وأضاف مدير الأمن، في تصريح نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنفذ استقبل 95 مصريًا بينهم 72 وصول شرعي و23 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 414 بينهم 30 مصريًا

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news image رياضة

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع عنتر واﻷسيوطي يرسل الاستغناء

 علي المصري أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، التعاقد رسميا مع محمد عنتر لاعب وسط الأسيوطى سبورت، لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية . وقام اللاعب بالحضور لمكتب المستشار مرتضى منصور، والتوقيع رسميا على عقود انضمامه لصفوف الزمالك في حضور إس

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news image الإسكندرية

محافظ مطروح يعتمد نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح 61.4 % معتز محمود اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4% للشهادة الإعدادية. وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن عدد المتقدمين للامتحان للفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي 6446 طالباً و طالبة و بلغ عدد الحاضرين 6

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أول تعليق لوزير الرياضة على خسارة مصر كأس إفريقيا لليد

المال- خاص   قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء السبت، إن منتخب مصر لليد بحاجة إلى إعداد قوي  جاء ذلك في أول تعليق للوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة منتخب مصر لليد أمام نظيره التونسي نهائي إفريقيا لليد.  وأوضح عبد العزيز أن خسارتنا أمام تونس

عقـــارات

تنفيذ 304 عمارات بالإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة

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28 فبراير.. بدء تسليم المرحلة الثانية لـ "دار مصر"  و التشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف 30 مارس 

نستهدف تنفيذ منطقة لوجيستية تجارية لجذب العديد من الاستثمارات 

المال - خاص:  

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه يتم  حاليا تنفيذ 304 عمارات بما يقرب 7 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من 2888 وحدة منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية كاملة المرافق، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل فى 30 يونيو المقبل.

وأوضح أنه جار تسليم الوحدات للمواطنين خلال الفترة الراهنة، ولاتوجد أى مشكلات فى التسليم، فهناك عدد كبير من الوحدات كاملة المرافق، ويتم تسليم الوحدة للمستفيد بعد التأكد من كل الاشتراطات.

 وبالنسبة لوحدات "دار مصر"، أكد "مصطفى" أنه سيتم بدء تسليم المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط بداية من 28 فبراير المقبل، و التى تتضمن 14 عمارة تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، و انتهى جهاز المدينة من أعمال الترفيق واللاند سكيب.

 وأضاف أن جهاز مدينة المنيا الجديدة، سيوقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الغاز الطبيعى خلال 15 يوما، لتوصيل الغاز الطبيعى للأحياء الأول والثانى والثالث والرابع والخامس كمرحلة أولى، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعى لكل الأحياء تباعاً كمرحلة ثانية.

وأشار إلى أنه سيتم حل مشكلة الصرف الصحى بالمدينة بداية من الإثنين المقبل، من خلال تنفيذ محطة رفع لتحويل مسار الصرف الصحى من منطقة السجن إلى آبار بعيدة عن المدينة، موضحا أنه سيتم بدء التشغيل التجريبى للمحطة فى 30 مارس المقبل، على أن يتم بدء التشغيل الفعلى لها بنهاية يونيو. 

ونوه أنه سيتم تسليم أراضى مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج فى أقل من 4 أشهر، على أن تكون كاملة المرافق، و يقوم الجهاز خلال الفترة الراهنة بطرح خدمات رصف الطرق على بعض شركات المقاولات.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بالمدينة، أضاف "مصطفى" أنه تم التنسيق مع إحدى شركات النقل العام، لتوفير المواصلات العامة بالمدينة التى وفرت أكثر من 80% أزمة المواصلات خلال الفترة الماضية، منوهاً بأنه سيتم تطوير الأعمال الزراعية بالمدينة وزيادة الرقعة الزراعية وأعمال "اللاند سكيب".

كما أنه تم بدء طرح الوحدات الصحية الموجودة بالمدينة، على وزارة الصحة بنظام حق الانتفاع، و تقدم لها العديد من الجهات الحكومية، و تم إعداد مذكرة ورفعها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبت فيها، و سيتم تنفيذ وحدة صحية أخري خلال الربع الثانى من العام الحالى بواقع 150 سريرا، وتم التنسيق مع وزارة الصحة وجامعة المنيا للحصول على حق إدارتها عقب الانتهاء منها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مديرية أمن المنيا على توفير 4 دوريات شرطة لتوفير الأمن والأمان بمنطقة "ابنى بيتك 3"، نظراً لعدم تواجد عدد كبير من السكان بتلك المنطقة، على أن يتم توافر نقطة شرطة بالمنطقة حين اكتمال تسكينها، كما تتضمن المنطقة على كل الخدمات والمرافق ووحدات صحية ومدراس تعليمية.

وكشف عن خطة المدينة فى تنفيذ منطقة لوجيستية تجارية كبرى، من خلال جذب عدد كبير من المستثمرين إلى المدينة بالإضافة إلى التوكيلات التجارية الكبرى، من خلال البدء فى تنفيذ شبكة طرق حرة، و يتم تنفيذ ازدواج للطرق فى الوقت الحالى من كمين الصفا وحتى مدينة بنى سويف، بالإضافة إلى تنفيذ مداخل بشكل جمالى و"لاند سكيب" وتقاطعات مرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، لسهولة الدخول و الخروج من المدينة. 

 
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