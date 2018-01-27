تنفيذ 304 عمارات بالإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة

28 فبراير.. بدء تسليم المرحلة الثانية لـ "دار مصر" و التشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف 30 مارس



نستهدف تنفيذ منطقة لوجيستية تجارية لجذب العديد من الاستثمارات



المال - خاص:



قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه يتم حاليا تنفيذ 304 عمارات بما يقرب 7 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من 2888 وحدة منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية كاملة المرافق، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل فى 30 يونيو المقبل.



وأوضح أنه جار تسليم الوحدات للمواطنين خلال الفترة الراهنة، ولاتوجد أى مشكلات فى التسليم، فهناك عدد كبير من الوحدات كاملة المرافق، ويتم تسليم الوحدة للمستفيد بعد التأكد من كل الاشتراطات.



وبالنسبة لوحدات "دار مصر"، أكد "مصطفى" أنه سيتم بدء تسليم المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط بداية من 28 فبراير المقبل، و التى تتضمن 14 عمارة تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، و انتهى جهاز المدينة من أعمال الترفيق واللاند سكيب.



وأضاف أن جهاز مدينة المنيا الجديدة، سيوقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الغاز الطبيعى خلال 15 يوما، لتوصيل الغاز الطبيعى للأحياء الأول والثانى والثالث والرابع والخامس كمرحلة أولى، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعى لكل الأحياء تباعاً كمرحلة ثانية.



وأشار إلى أنه سيتم حل مشكلة الصرف الصحى بالمدينة بداية من الإثنين المقبل، من خلال تنفيذ محطة رفع لتحويل مسار الصرف الصحى من منطقة السجن إلى آبار بعيدة عن المدينة، موضحا أنه سيتم بدء التشغيل التجريبى للمحطة فى 30 مارس المقبل، على أن يتم بدء التشغيل الفعلى لها بنهاية يونيو.



ونوه أنه سيتم تسليم أراضى مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج فى أقل من 4 أشهر، على أن تكون كاملة المرافق، و يقوم الجهاز خلال الفترة الراهنة بطرح خدمات رصف الطرق على بعض شركات المقاولات.



وبالنسبة للمشروعات الخدمية بالمدينة، أضاف "مصطفى" أنه تم التنسيق مع إحدى شركات النقل العام، لتوفير المواصلات العامة بالمدينة التى وفرت أكثر من 80% أزمة المواصلات خلال الفترة الماضية، منوهاً بأنه سيتم تطوير الأعمال الزراعية بالمدينة وزيادة الرقعة الزراعية وأعمال "اللاند سكيب".



كما أنه تم بدء طرح الوحدات الصحية الموجودة بالمدينة، على وزارة الصحة بنظام حق الانتفاع، و تقدم لها العديد من الجهات الحكومية، و تم إعداد مذكرة ورفعها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبت فيها، و سيتم تنفيذ وحدة صحية أخري خلال الربع الثانى من العام الحالى بواقع 150 سريرا، وتم التنسيق مع وزارة الصحة وجامعة المنيا للحصول على حق إدارتها عقب الانتهاء منها.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مديرية أمن المنيا على توفير 4 دوريات شرطة لتوفير الأمن والأمان بمنطقة "ابنى بيتك 3"، نظراً لعدم تواجد عدد كبير من السكان بتلك المنطقة، على أن يتم توافر نقطة شرطة بالمنطقة حين اكتمال تسكينها، كما تتضمن المنطقة على كل الخدمات والمرافق ووحدات صحية ومدراس تعليمية.



وكشف عن خطة المدينة فى تنفيذ منطقة لوجيستية تجارية كبرى، من خلال جذب عدد كبير من المستثمرين إلى المدينة بالإضافة إلى التوكيلات التجارية الكبرى، من خلال البدء فى تنفيذ شبكة طرق حرة، و يتم تنفيذ ازدواج للطرق فى الوقت الحالى من كمين الصفا وحتى مدينة بنى سويف، بالإضافة إلى تنفيذ مداخل بشكل جمالى و"لاند سكيب" وتقاطعات مرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، لسهولة الدخول و الخروج من المدينة.



