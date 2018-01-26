الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 664 جنيهًا

الجمعة 26 يناير 2018 09:01 م

عمر سالم شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1352 دولارًا. جاء تراجع المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لمستويات قياسية ليسجل، اليوم، عيار 21 نحو 664 جنيهًا، بدلًا من 667 جنيهًا أمس. وسجل عيار 18 قيمة 568 جنيهًا، فيم