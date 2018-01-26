إنشاء مختبر مصرى صينى للألياف الزجاجية بالمركز القومى للبحوث



المال - خاص



استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث حول توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز وشركة جوشى للألياف الزجاجية؛ بهدف إنشاء مختبر مصري صينى للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة.



وتنص الاتفاقية على أن يقوم الجانب الصينى بتجهيز هذا المختبر بالمعدات ليكون ضمن حملة إنشاء خمسين معمل على مستوى العالم فى مبادرة: "الحزام والطريق الصينية".



من جانبه أكد د. أشرف شعلان رئيس المركز أن هذه الاتفاقية سوف تدعم التعاون بين المركز وشركة جوتشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية في مجال "البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا" والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون بين المركز وشركة جوتشي مصر للفيبرجلاس، ومنها:



إقامة مختبرات مشتركة ومحطات تجريبية في أنشطة البحث والتطوير والتعرف على المشاكل العلمية والتقنية، وصياغة وتنفيذ برنامج بحثي مشترك في مجالات الألياف الزجاجية والمواد المركبة، وتبادل الخبرات والدراسات والوثائق العلمية والتقنية، وتقديم خدمات الاختبارات وتقديم تقارير اختبارات موثوقة، وإصدار شهادة التدريب المهني، وتدريب الفنيين والمهندسين المهنيين في مجال الألياف الزجاجية والمواد المركبة.



وقد أبدى الجانب الصينى اهتماما كبيرا بالتعاون العلمي مع المركز القومى للبحوث وكأحد هذه الإهتمامات هو إنشاء هذا المختبر بمشاركة مصرية صينية لما يتمتع به المركز من خبرات كثيرة فى هذا المجال سوف تساهم فى تطوير صناعة الألياف الزجاجية فى السوق المصرية.



شهد توقيع الاتفاقية كل من د. محمد محمود هاشم نائب رئيس المركز للشئون البحثية، و د. حسين درويش مصطفى رئيس شعبة بحوث الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية والمسئول عن تنفيذ هذا المعمل مع الجانب الصينى، ود. سعيد درويش مستشار الوزير لربط الصناعة بالبحث العلمي، وخان بينج ممثل السفارة الصينية، وجى شياو مدير عام قطاع التكنولوجيا والمعلومات فى مجموعة شركات الصين لمواد البناء وليو إى مدير عام شركة تيدا للاستثمار، وجو جوى تيانغ مدير عام قطاع التكنولوجيا والمعلومات فى مجموعة شركات جوشى لصناعة الفيبر جلاس.



جدير بالذكر أن صناعة الألياف الزجاجية تدخل فى العديد من الصناعات كصناعة السيارات، والإلكترونيات، والأسلاك.