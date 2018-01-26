news image ثقافة وفنون

الآثار : افتتاح جزئي لمتحف الحضارة نهاية العام

العناني: ننقل 1500 قطعة أثرية من المتحف المصرى إلى المتحف الكبير أحمد صبرى قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوزارة ستنقل 1500 قطعة أثرية من المتحف المصرى إلى المتحف الكبير بالهرم، مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه خلال 12 شهرًا من اليوم. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج آ

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news image اقتصاد وأسواق

السياحة : إجراءات صارمة ضد أي فندق عائم يفتقد اشتراطات السلامة الصحية

المال- خاص بعد ظهور بعض حالات الإعياء الأخرى لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قامت وزارة السياحة بإرسال تنبيه شديد اللهجة لجميع الفنادق العائمة مفاده أن الوزارة لن تتهاون مع أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة. صرح بذلك عبد الفتاح العاصي، وكيل الوزارة ورئيس قطاع ا

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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
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32.00 بط
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

الأوقاف : لا تهاون مع أى خطيب يتطرق للمساس بالوحدة الوطنية

أحمد صبرى قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة حوّلت الشيخ عبد الله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة، إلى باحث إداري، وتم منعه من الخطابة بعد تصريحاته التى كفّر فيها المسيحيين وأثارت جدلًا كبيرًا. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أنهم لن يتهاونوا مع أى خطيب

news image اقتصاد وأسواق

الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 664 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1352 دولارًا. جاء تراجع المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لمستويات قياسية ليسجل، اليوم، عيار 21 نحو 664 جنيهًا، بدلًا من 667 جنيهًا أمس. وسجل عيار 18 قيمة 568 جنيهًا، فيم

اقتصاد وأسواق

منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة التعليم أولا

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المال - خاص

أعلن الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عن قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الرابع على التوالى، بتقديم منحة للطلاب المتفوقين.

وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، مؤكدا أن اللاب توب المقدم للطلاب هو هدية من مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، والمنحة برعاية شركة مايكروسوفت مصر.

وأضاف أن هذه المنحة ليست الأولى، حيث إن المنحة الأولى كانت بعدد (27) طالبا، والثانية كانت بعدد (84) طالبا، أما المنحة الثالثة كانت بعدد (135) طالب، والرابعة (156) طالبا.

وأكد الدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذي لمشروع "التعليم أولا"، أن الهدف من المنح هو اكتشاف المواهب والخبرات لدى المتفوقين، إلى جانب بناء قدرات الطلاب والمهارات الحياتية.

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