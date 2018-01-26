منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة التعليم أولا

العناني: ننقل 1500 قطعة أثرية من المتحف المصرى إلى المتحف الكبير
أحمد صبرى
قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوزارة ستنقل 1500 قطعة أثرية من المتحف المصرى إلى المتحف الكبير بالهرم، مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه خلال 12 شهرًا من اليوم.
وأضاف، فى لقاء له مع برنامج آ
المال- خاص
بعد ظهور بعض حالات الإعياء الأخرى لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قامت وزارة السياحة بإرسال تنبيه شديد اللهجة لجميع الفنادق العائمة مفاده أن الوزارة لن تتهاون مع أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة. صرح بذلك عبد الفتاح العاصي، وكيل الوزارة ورئيس قطاع ا
أحمد صبرى
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة حوّلت الشيخ عبد الله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة، إلى باحث إداري، وتم منعه من الخطابة بعد تصريحاته التى كفّر فيها المسيحيين وأثارت جدلًا كبيرًا.
وأضاف، فى لقاء له مع برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أنهم لن يتهاونوا مع أى خطيب
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1352 دولارًا.
جاء تراجع المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لمستويات قياسية ليسجل، اليوم، عيار 21 نحو 664 جنيهًا، بدلًا من 667 جنيهًا أمس.
وسجل عيار 18 قيمة 568 جنيهًا، فيم