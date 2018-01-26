news image ثقافة وفنون

الآثار : افتتاح جزئي لمتحف الحضارة نهاية العام

العناني: ننقل 1500 قطعة أثرية من المتحف المصرى إلى المتحف الكبير أحمد صبرى قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوزارة ستنقل 1500 قطعة أثرية من المتحف المصرى إلى المتحف الكبير بالهرم، مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه خلال 12 شهرًا من اليوم. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج آ

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news image اقتصاد وأسواق

السياحة : إجراءات صارمة ضد أي فندق عائم يفتقد اشتراطات السلامة الصحية

المال- خاص بعد ظهور بعض حالات الإعياء الأخرى لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قامت وزارة السياحة بإرسال تنبيه شديد اللهجة لجميع الفنادق العائمة مفاده أن الوزارة لن تتهاون مع أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة. صرح بذلك عبد الفتاح العاصي، وكيل الوزارة ورئيس قطاع ا

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news image سيـــاســة

الأوقاف : لا تهاون مع أى خطيب يتطرق للمساس بالوحدة الوطنية

أحمد صبرى قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة حوّلت الشيخ عبد الله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة، إلى باحث إداري، وتم منعه من الخطابة بعد تصريحاته التى كفّر فيها المسيحيين وأثارت جدلًا كبيرًا. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أنهم لن يتهاونوا مع أى خطيب

news image اقتصاد وأسواق

الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 664 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1352 دولارًا. جاء تراجع المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لمستويات قياسية ليسجل، اليوم، عيار 21 نحو 664 جنيهًا، بدلًا من 667 جنيهًا أمس. وسجل عيار 18 قيمة 568 جنيهًا، فيم

اقتصاد وأسواق

مبادرة قومية لزراعة أسطح المباني والمنشآت

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المال - خاص

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مبادرة قومية لزراعة أسطح المباني والمنشآت المختلفة، من خلال نماذج جديدة ومبتكرة للإنتاج المتكامل، حيث تم البدء بزراعة الشرفة الرئيسية بالديوان العام للوزارة بالدقي، بالنباتات العطرية المختلفة والخضر.

ونفذت الوزارة هذا النموذج من خلال زراعة نباتات: النعناع، الكرفس، الريحان،  والخس البلدي، و"خس باتافيا"، "خس أوكليف أخضر"، والسبانخ، نبات الكيل، وجميعها زراعات عضوية، بدون استخدام أية مبيدات أو أسمدة.

وتعتمد الفكرة التي تبنتها الوزارة على تقنية الزراعة المائية بدون تربة، كنموذج تطبيقي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة المساحة بتقنية الغشاء المغذى بدلا من استخدام المواسير المصنعة من مادة "البولي فينيل كلوريد".

وقالت الوزارة في بيان لها ان تلك الفكرة تعتمد على الزراعة التكاملية الصديقة للبيئة بحيث يمكن انتاج الخضروات والأسماك في نفس النموذج،  كذلك يتم تغذية الاسماك على الديدان والطحالب ويتم تغذية النباتات على فضلات الاسماك ويتم تغذية الديدان على مخلفات الخضر الناتجة، مما يعني ان ذلك النموذج لا يتخلف عنه أي مخلفات تضر بالبيئة المحيطة.

ومن جهته أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن  الوزارة  ممثلة في مركز البحوث الزراعية، ستقدم الدعم الفني والمشورة لكافة الراغبين في تنفيذ مثل هذه النماذج  سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أو الأفراد، للتوسع في تنفيذ هذه النماذج، نظراً لأهميتها وما لها من مردود صحى يتمثل في انتاج  محاصيل خضر خالية من المبيدات ومتبقيات الأسمدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادي والذي يتمثل في زيادة الانتاجية من وحدة المساحة وتعظيم كفاءة استخدام المياه.

وأوضح وزير الزراعة ان هذا النموذج يتغلب على العقبات الرئيسية التي تواجه تكنولوجيا الزراعة المائية وزراعة الاسطح في مصر ويكون بمثابة نقطة مرجعية للمزارعين ورجال الأعمال والباحثين.

وقال البنا ان التوسع في زراعة أسطح المباني السكنية والمؤسسات المختلفة، أمر من شأنه إعادة الحدائق والمساحات الخضراء مرة أخرى إلى المدينة والتي كانت تعتبر متنفس لساكني هذه المناطق، مما يريح النفس وينقى الهواء.

وأشار الى ان الفكرة تساهم أيضاً في تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات المباني والمنشآت مع قلة الغطاء النباتي في المدن، لافتاً الى أن زراعة 1.5 متر مربع من المسطح الأخضر تمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين لمدة عام كامل، كذلك التخلص من المهملات التى تخزن على الأسطح والتى تتسبب فى تشويه المظهر الجمالى للمبنى وتزيد من فرصة حدوث الحرائق، والحد من تواجد الكائنات الضارة المختلفة التي تغزو المنازل نتيجة معيشتها بالأسطح المهملة.

وأكد ان تلك الفكرة  تساهم أيضاً في حماية ساكنى الأدوار الأخيرة من الإرتفاع الشديد فى درجة الحرارة خاصة خلال فصل الصيف، حيث تستقبل النباتات أشعة الشمس مما يحافظ على الأسقف ولاتحتاج إلى عملية العزل المكلفة.

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