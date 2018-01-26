أداة جديدة من جوجل لوقف إعلانات مزعجة

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قدمت شركة "جوجل" الخميس أداة جديدة تمكن متصفحي شبكة الإنترنت من حجب الإعلانات المتعلقة بمنتجات تصفحوها من قبل ولم يقوموا بشرائها رقميا، وفق ما نقله موقع قناة الحرة الأمريكية



وتظهر الأداة الجديدة في قائمة إعدادات الحساب في متصفح جوجل كروم.



وقال مدير الإنتاج لخصوصية البيانات والشفافية لدى "جوجل" جون كرافتشيك، عبر تدوينة، إن "الإعلانات التذكيرية هذه قد تكون مفيدة لكن إذا لم تكن تتسوق لدى (موقع) شركة سنو بوت (على سبيل المثال) فإذا أنت لست بحاجة للتذكير بمنتجات الشركة".



وسيتمكن المستخدمون من وقف هذه الإعلانات في التطبيقات والمواقع الشريكة لـ "جوجل".

