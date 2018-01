AB GROUP تستهدف تشغيل 20 فرعا لتقديم خدمات we‎

أحمد عبد الله : الفرانشايز أسلوب تعاقدى يضمن الرقابة على أداء السوق

محمود جمال :تصوير : وليد عبد الخالقتستهدف شركة AB GROUP تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " بنظام الفرانشايز من خلال 20 فرع على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 15 مليون جنيهوقال أحمد عبد الله ، رئيس الشركة ، إنها تمتلك حاليا 8فروع منها 7 فى الصعيد بتكلفة استثمارية 5 ملايين جنيه وتقدم هذه الفروع خدمات بيع واستبدال شرائح خطوط we المملوكة للمصرية للاتصالات حتى الآن ، علما بأن عدد الخطوط المسموح ببيعها للعميل بأصل بطاقة الرقم القومى يصل إلى 10جاء ذلك على هامش افتتاح AB GROUPأمس الخميس أول فرع لها بمحافظة الجيزة فى منطقة الهرم.وأوضح عبد الله لـ " المال " أن عدد فروع المصرية للاتصالات التى ستقدم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز يصل إلى 18 فرع كمرحلة أولى أغلبها بالقاهرة والجيزة ومن المتوقع وصولها إلى 170 قبل أواخر 2018 ، وحصلت تلك الفروع على أكواد من جهاز تنظيم الاتصالات قبل البدء فى تقديم الخدمة للجمهور .وأكد أن الفرانشايز هو اسلوب جيد للتعاقد يضمن تحقيق انتشار جغرافى واسع للعلامة التجارية مع الرقابة على حركة بيع وشراء خطوط المحمول بالسوق المحلية لذلك يجب تعميمه خلال المرحلة المقبلة .يشار إلى أن مرفق تنظيم الاتصالات استثنى موزعى we من تطبيق قواعد تنظيم عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول التى فرضها على الشركات الثلاث الاخرى، بداية يناير الجارى، وتحظر على موزعيها بيع أكثر من 50 شريحة شهريًّا.يشار إلى أن «المصرية» اتفقت قبل عدة أشهر مع مجموعة شركات للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» - حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح- ، ومنها AB GROUP ، و سبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN ووايب سايت، وخيول نت