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قناة السويس : نثمن دور المرشدين اليونانيين الذين دعموا القناة بعد التأميم

نادية صابر: في إطار أسبوع العودة للجذور، الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الجانبين اليوناني والقبرصي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإبراز تلاحم شعوب الدول الثلاث ، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج جولة تفقدية لوفد ضم عددا من اليونانيين والقبار

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مصادر من أسرته: إطلاق سراح الوليد بن طلال

دبي ـ رويترز: قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، إن الأمير أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه. وأضاف أحد المصادر أنه الوليد بن طلال وصل إلى منزله، وذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه "رويترز" من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وذكر فيه أنه يتوقع تبرئته من

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الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم مؤتمر نظم التعليم ومجتمع المعرفة

المال خاص: نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية  فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين بعنوان "نظم التعليم ومجتمع المعرفة"، برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وحضر المؤتمر الدكتور شاكر محمد فتحى رئيس المؤتمر

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17 سفينة إجمالى الحركة فى مؤانئ بورسعيد

أماني العزازى:  أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن فى موانئ بورسعيد  اليوم السبت، بلغ 17سفينة، مشيرا إلى أن ميناء شرق سجل خروج  سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن . و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و موجود على الأرصفة 3 سفن، و

اتصالات وتكنولوجيا

AB GROUP تستهدف تشغيل 20 فرعا لتقديم خدمات we‎

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أحمد عبد الله : الفرانشايز أسلوب تعاقدى يضمن الرقابة على أداء السوق
محمود جمال :
تصوير : وليد عبد الخالق

تستهدف شركة AB GROUP تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " بنظام الفرانشايز من خلال 20 فرع على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 15 مليون جنيه

وقال أحمد عبد الله ، رئيس الشركة ، إنها تمتلك حاليا  8فروع منها 7 فى الصعيد بتكلفة استثمارية 5 ملايين جنيه وتقدم هذه الفروع خدمات بيع واستبدال شرائح خطوط we المملوكة للمصرية للاتصالات حتى الآن  ، علما بأن عدد الخطوط المسموح ببيعها للعميل بأصل بطاقة الرقم القومى يصل إلى 10

جاء ذلك على هامش افتتاح  AB GROUPأمس الخميس أول فرع لها بمحافظة الجيزة فى منطقة الهرم.

وأوضح عبد الله لـ " المال " أن عدد فروع المصرية للاتصالات التى ستقدم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز يصل إلى 18 فرع كمرحلة أولى أغلبها بالقاهرة والجيزة ومن المتوقع وصولها إلى 170 قبل أواخر 2018 ، وحصلت تلك الفروع على أكواد من جهاز تنظيم الاتصالات قبل البدء فى تقديم الخدمة للجمهور .

وأكد أن  الفرانشايز هو اسلوب جيد للتعاقد يضمن تحقيق انتشار جغرافى واسع للعلامة التجارية مع الرقابة على حركة بيع وشراء خطوط المحمول بالسوق المحلية لذلك يجب تعميمه خلال المرحلة المقبلة .

يشار إلى أن مرفق تنظيم الاتصالات استثنى موزعى we من تطبيق قواعد تنظيم عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول التى فرضها على الشركات الثلاث الاخرى، بداية يناير الجارى، وتحظر على موزعيها بيع أكثر من 50 شريحة شهريًّا.


يشار إلى أن «المصرية» اتفقت قبل عدة أشهر مع مجموعة شركات للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» - حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح- ، ومنها AB GROUP ، و سبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN ووايب سايت، وخيول نت


 
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