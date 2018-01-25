مبيعات دى بيرز من الماس تصل إلى 5.3 مليار دولار

news image اقتصاد وأسواق

ترامب: أرغب في رؤية دولار قوي

وكالات أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه يرغب في رؤية "دولار قوي" بعد تصريحات لوزير الخزانة بدا انها تخالف ذلك ما ادى الى تراجع الدولار الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات. وأضاف ترامب لقناة “سي ان بي سي” أن تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوتشين التي يبدو أنها تفضل ضعف الدولار لمس

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

AB GROUP تستهدف تشغيل 20 فرعا لتقديم خدمات we‎

أحمد عبد الله : الفرانشايز أسلوب تعاقدى يضمن الرقابة على أداء السوق محمود جمال : تصوير : وليد عبد الخالق تستهدف شركة AB GROUP تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " بنظام الفرانشايز من خلال 20 فرع على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 15 مليون جنيه وقال أحمد عبد الله ، رئيس الشر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

الإسماعيلى يدعم صفوفه بإعادة شكرى نجيب من المقاولون العرب

- أبو جريشة يقود الدراويش أمام اﻷهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي علي المصري أنهى مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق ليعود اللاعب للانتظام فى تدريبات فريقه مره أخرى نظرا لحاجة الفريق لجهوده فى الوقت الحالى. وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ذئاب الج

news image اقتصاد وأسواق

بالفيديو..وزير التجارة: الأزمة الاقتصادية انتهت وتحرير سعر الجنيه قرار سليم

حسين رجب  قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها  "قرار سليم" جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم R

اقتصاد وأسواق

مبيعات دى بيرز من الماس تصل إلى 5.3 مليار دولار

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خالد بدر الدين

أعلنت شركة دى بيرز الكندية لاستخراج المعادن الثمينة من مناجم كندا وعدة دول أفريقية إن مبيعات منتجات الماس توقف عند 5.3 مليار دولار فقط العام الماضى لتقل عن مبيعاتها من الماس فى  عام 2016، والتى بلغت 5.6 مليار دولار، وذلك بسبب انهيار أسعار الماس بحوالى 13% العام الماضى لينخفض سعر القيراط إلى 162 دولارًا.

وذكرت كالة بلومبرج إن حجم الماس الذى استخرجته شركة دى بيرز الكندية ارتفع بأكثر من 22 % ليتجاوز 33.5 مليون قيراط ليتفوق على المستهدف وبالمقارنة بعام 2016.
وانتعش إنتاج شركة دى بيرز بفضل إنتاج منجم جاهشو كيو الجديد فى كندا وتحسن ظروف إنتاج المعادن الثمينة، كما أن الشركة باعت العام الماضى أحجارًا كريمة أقل جودة فى الهند عن عام 2016.
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